El evento será a partir de las 16 en la plaza Eduardo Costa. También habrá una carpa saludable donde colocarán la vacuna contra el HPV. Bajo el lema "Mujeres en movimiento", hoy habrá una clase abierta y gratuita de Zumba y Piloxing en la plaza Eduardo Costa a partir de las 16. La actividad es impulsada por Campana Joven con el fin de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos con diferentes programas saludables desde el cuidado físico y el acompañamiento en las problemáticas que hacen a la mujer. En el evento también habrá una carpa saludable donde colocarán la vacuna contra el Vírus de Papiloma Humano (HPV) – que pertenece al calendario de vacunación nacional-, a todas aquellas mujeres que no la hayan recibido y nacidas a partir del año 2000. Durante el transcurso de la tarde habrá sorteos y se entregarán barras de cereal y agua mineral. Esta actividad comenzará en el centro de la ciudad y se irá repitiendo en distintos barrios de la ciudad, en pos del cuidado de la mujer en su total integridad. Así lo informó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien afirmó que "si bien en la mayoría de los casos, estas actividades son realizadas por mujeres, abrimos la convocatoria a hombres tan bien para que todos podamos compartir una tarde saludable en familia". Y agregó: "Estas actividades apuntan al cuidado integral de los vecinos, de la salud, desde lo emocional, lo psicológico y lo físico. Es muy importante que estemos en movimiento permanente y que la rutina y el sedentarismo no nos invada para poder mantenerse en estado". A su turno, la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, comentó que "apoyamos el evento porque la actividad física, bailar y divertirse, son parte de un componente importante de la prevención de la aparición de muchas enfermedades, pero principalmente para toda la salud psico-emocional y física" "Estaremos acompañando con una carpa saludable colocando la vacuna contra HPV que previene enfermedades como el cáncer de cuello uterino", comentó Acciardi. En tanto que el instructor de Zumba, Nicolás Cadaveira, expuso que "la Zumba es una mezcla de baile con gimnasia y es muy fácil, no es necesario saber bailar, la idea es divertirse es acercar a la gente a la actividad física mediante la diversión y el movimiento". Asimismo, la instructora de Piloxing, Nora Aguirre, destacó que esta actividad física es dinámica y divertida y fusiona el boxeo, con la danza y pilates fortaleciendo los ligamentos, los tobillos, la musculatura, además de quemar muchas calorías. Los organizadores recomiendan a quienes asistan a la atractiva propuesta a hacerlo con ropa cómoda, preferentemente de gimnasia. Al finalizar la conferencia de prensa, Schvartz aclaró que el evento se suspenderá en caso que llueva a partir de la mañana ya que se desarrollará al aire libre.

Funcionarios e instructores dieron detalles de la actividad.



"Mujeres en movimiento":

Hoy, clase gratuita de Zumba y Piloxing

