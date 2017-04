Breves Deportivas

PRIMERA DIVISIÓN: EN MARCHA LA 19 La 19ª fecha de la Primera División del fútbol argentino comenzó ayer con tres encuentros. Estudiantes de La Plata goleó 4-1 como visitante a Aldosivi y se ubicó en la segunda posición, a tres puntos del líder Boca Juniors. Además, anoche, Rosario Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, mientras que Colón superó 1-0 a Godoy Cruz y llegó a la quinta posición. La jornada continuará hoy con cinco encuentros: Arsenal vs Newells (14.00), San Lorenzo vs Sarmiento (16.00), Atlético Rafaela vs Huracán (17.15), Racing Club vs Tigre (18.00) y Talleres vs Lanús (19.30). Boca comanda las posiciones con 40 puntos y es seguido por Estudiantes (37), Newells (35), San Lorenzo (34), Colón (33) y River Plate (32). FÚTBOL FEMENINO: JUEGA PUERTO NUEVO Por la 11ª fecha del campeonato de Primera B de Fútbol Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo visitarán esta tarde, desde las 15 horas, a Luján en el predio San Emilio. La jornada continuará mañana domingo con los siguientes partidos: Excursionistas vs. Deportivo Morón; y Defensores del Chaco vs. Lima F.C. Camioneros tendrá fecha libre, mientras que Sociedad Hebraica sumará tres puntos porque Liniers se retiró del torneo. PRIMERA C: GOL DE GOROSITO El campanense Mariano Gorosito marcó ayer un tanto para Sportivo Barracas, que igualó 3-3 con Cañuelas por la 24ª fecha de la Primera C. En esta categoría manda Sacachispas (54), que ayer venció 1-0 a Sportivo Italiano y volvió a estirar a 13 puntos su diferencia sobre su escolta, Defensores Unidos (41). GOLF: GRILLO PASÓ EL CORTE EN AUGUSTA El chaqueño Emiliano Grillo logró pasar el corte que le da derecho a competir el fin de semana durante la segunda ronda de la 81ª edición del Masters de Augusta, primer major del año. Grillo que superó una complicada jornada inicial (+7), con tres birdies y un solo error durante el segundo día (-2) para quedar con un +5 acumulado, empatado en el puesto 35 de la clasificación. Los líderes (con -4) son los estadounidenses Charley Hoffman y Rickie Fowler, el español Sergio García y el belga Thomas Pieters. En tanto, el cordobés Ángel Cabrera (ganador de Augusta en 2009) terminó entre los últimos puestos de la clasificación con un resultado de +10. MOTO GP EN TERMAS DE RÍO HONDO El Gran Premio de la República Argentina de motociclismo, correspondiente a la temporada de MotoGP, se pondrá en marcha hoy sábado en el autódromo Termas de Río Hondo de Santiago del Estero. La actividad del día incluye los entrenamientos y clasificación de las tres categorías (Moto GP, Moto 2 y Moto 3) para la segunda fecha del calendario de la especialidad, que se correrá el domingo.

MOTO GP EN TERMAS DE RÍO HONDO



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: