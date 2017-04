El rol de la UCR y la consolidación de la coalición Cambiemos. El coqueteo de Vidal con el Justicialismo y la rosca Provincial. El rumbo económico. Su visión sobre la Seguridad. Fortalezas y debilidades de la gestión Abella. La apuesta a Romina Buzzini.

Hombre de consulta permanente de la UCR tanto a nivel local, como Provincial, y Nacional, Alberto "Lechita" Giordanelli, hoy parece más concentrado en los negocios inmobiliarios que en ocupar un cargo partidario o de gestión. Luego de una dilatada trayectoria política que comenzó con la primavera alfonsinista, el ex director Nacional de Seguridad y Participación Ciudadana durante el gobierno de la Alianza, y ex Diputado Nacional por UCR, dejó la vicepresidencia de la UCR de la Provincia de Buenos Aires hace 4 meses. "Invertí muchas horas de mi vida y de mi familia en la política. Uno llega a una altura de la vida que prioriza otras cosas", dice. Sin embargo, no tiene ningún problema en perder casi dos horas en contestar preguntas sobre lo que mejor juega y más le gusta: la política.

-¿Cómo ve la UCR como fuerza política en el 2019?

-Me parece interesante ver desde dónde nace Cambiemos, y la participación de la UCR en este proceso político que gobierna desde un conglomerado político heterodoxo, con distintas miradas ideológicas, y políticas: a partir de un diagnóstico sobre los 12 años de kirchnerismo –ojo, hay muchas cosas que destaco de ese proceso político y otros no lo hacen- creo que la alternancia en el poder era una necesidad en la Argentina y que algunas reglas de juego había que recuperar para que la República funcionara un poco más correctamente. Un nuevo período kirchnerista no garantizaba eso. La posibilidad de construir una fuerza política que le diera la posibilidad de una alternancia a la UCR le pareció importante. Por eso participó y aportó su presencia en las Provincias, que el PRO no tenía. Sobre todo, eso. Porque el PRO siempre fue muy fuerte en la Capital Federal, y tuvo una rápida evolución en la Provincia de Buenos Aires, pero que en el resto del país, salvo excepciones, no tenía presencia. La UCR también le aportó a Cambiemos equilibrio desde lo institucional, porque más allá de sus defectos y de su crisis evidente, mantiene una mirada institucional de la política. Hoy estamos a mitad de camino.

-Un camino en el que tal vez ya no se sientan tan cómodos…

-Al camino hay que construirlo. Evidentemente hay diferencias. Lo importante en política es que haya ámbitos donde debatirlas.

-¿Esos ámbitos están?

-Parcialmente. Obviamente, hay cosas que nosotros hubiésemos hecho distinto. A lo mejor hay errores que no hubiéramos cometido, por práctica política o por concepción ideológica. Y tal vez habría otras cosas que no hubiéramos hecho bien, por limitaciones propias.

-¿Cuáles errores señalaría?

-Los principales tienen que ver con subestimar a la política como el mecanismo fundamental de intermediación con la gente. Podés tomar una decisión correcta, pero si esa decisión no la consensuás , no la validás, no la discutís con los actores políticos, a veces esa decisión termina siendo resistida. Y a veces, cuando vos no evaluás las consecuencias de tus decisiones en el impacto político, y hasta tenés ingenuidades políticas, pasa lo que pasó con el tema de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, o algunas cuestiones importantes que tuvieron repercusión pública como lo de Correo Argentino, ambos temas donde yo al gobierno no le doy una intencionalidad determinada. Faltó debatir previamente las consecuencias de esas decisiones. Ahí la UCR podría haber aportado.

-El Diputado Mario Negri acaba de decir que la UCR no aspiró tanto a tener puestos en el gobierno, pero sí participar en instancias de decisión.

-Es verdad, pero una instancia que existe es el Congreso de la Nación. Dentro de Cambiemos, la UCR es el bloque más importante dentro de Diputados. Y la voz de la UCR ahí es y debe ser importante, porque garantiza un piso numérico de votos para la aprobación de las leyes. Y esa es una virtud de éste gobierno: tiene minoría en las 2 cámaras y consensuó muchas leyes. Eso tiene que ver con la recuperación de la República. Antes, teníamos una escribanía.

-El rol de Sanz en la "mesa chica", ¿fue reemplazado?

-Existe un mecanismo semanal en el que participa el presidente de la UCR. Sanz no es más autoridad partidaria, pero hay que reconocerle el peso político que tiene por haber sido un factótum de ésta coalición, y además por tener una mirada importante de lo que es la política en la Argentina. Sanz aporta, sigue teniendo reuniones con el Presidente Macri y demás. En la UCR hoy hay una mesa en la que participa el presidente del bloque de diputados, el de senadores, el presidente de la UCR, donde se discuten temas. Esa instancia existe. Reconozco que por ahí no tiene la trascendencia que debería tener, y por ahí no todos los temas se discuten ahí. Muchas veces nos hemos quejado que por ahí hay temas que vienen ya barajados y la discusión está limitada. Por ahí es eso lo que expresó Negri: que hay que aumentar la capacidad de la UCR en la toma de decisiones.

-Entonces, desde ese lugar, ¿cómo ve el 2019?

-Primero miro el 2017. Y veo que en el 2017 la coalición Cambiemos necesita de la UCR, sobre todo en las Provincias. Si bien es una elección a nivel Nacional, es por Provincias, porque ya no hay un candidato nacional como era Macri, que condicionaba mucho el armado. Desde ahí también, se va a potenciar nuestra capacidad de discusión política dentro de Cambiemos. La Pampa, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Corrientes… son distritos donde la suerte de Cambiemos depende de la UCR.

-Pero dicen que en Buenos Aires, la gobernadora Vidal coquetea con el PJ…

-Y es cierto. La verdad es que la Provincia de Buenos Aires es un conglomerado en donde el Justicialismo aún, sin duda alguna, es la fuerza más importante. Y desde esa mirada, decanta la búsqueda de aliados en el Justicialismo. De hecho Vidal necesitó del Justicialismo y del Frente Renovador para poder gobernar la Provincia: el primer presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia es del Frente Renovador, por ejemplo. Eso es parte de un acuerdo que le permitió a Vidal aprobar el presupuesto, y una serie de cuestiones básicas para poder gobernar. Fue pragmática, entendió que no podía avanzar si no se abría y no negociaba. La política es negociación y está bien, porque la negociación implica entender las razones del otro y desde ahí tomar decisiones.

-¿En serio no le hace ruido que Vidal hable con el Justicialismo?

-No. Hasta me parece necesario. Sí me parece que en lo que hay que tener cuidado con las incorporaciones. Eso es otra cosa. Incorporar dirigentes justicialistas, no significa incorporar el voto justicialista. Esa es la diferencia. Creo que hay que tener diálogo, hay que negociar, y acordar cosas con la oposición. De ahí, a pretender cooptar o incorporar, hay una distancia y es dónde puede aparecer un poco de ruido.

-¿Y cómo juegan ciertos y cuestionados intendentes en esa mirada?

-Nosotros no estamos de acuerdo en la incorporación de tipos como Mario Alberto Ishii, o Raúl Othacehé. Ellos representan lo contrario de lo que representa Cambiemos. Esa movida sonó con mucha fuerza y pero hoy está congelada. Eso no implica no negociar. Son dos cosas distintas.

-Aun así, y al margen del conflicto docente, es como que la imagen de Vidal empezó a degradarse desde que bajó la intensidad de su enfrentamiento con la mafia enquistada en la policía, por ejemplo.

-Coincido en que la percepción sea que la Política de Seguridad de la Provincia está estancada. Pero la transformación de la Seguridad de la Provincia no se va a hacer en un mandato. Lamentablemente, la Policía de la Provincia se transformó en una institución contraria a los objetivos que tiene.

-Un tema que se profundiza y se arrastra desde la última dictadura…

-Exactamente. Y me parece que además de desarticular las mafias, también hay que entender que reformar el Sistema de Seguridad, tiene que ver con otros aspectos: el carcelario, la justicia, la transparencia en la gestión, e incluso con la situación social. Ahora, si no se transforma la institución penitenciaria y la policial profundamente, es imposible que haya un cambio significativo.

-¿Y cómo se hace ese cambio significativo sin morir en el intento?

-En el mundo hay experiencias de situaciones similares o peores y se han podido resolver. Por ejemplo en Colombia, y no es primer mundo. Lo hicieron apostando a nuevas estructuras policiales, y al cumplimiento de la Ley dentro de la estructura policial, a la formación, al control posterior de esa formación… porque muchas veces la conducta del policía remite más a lo que aprende en la calle, que a lo que vio en la academia.

-Asuntos Internos también sería todo un tema: hoy el buen policía tiene que callar o irse.

-Bueno, por eso hay que transformar e introducir otros elementos. Hay policías de otros países que el control interno no está dentro de la fuerza. Es externo. El tema de la Policía Judicial, que arrancaría este año, sumará una nueva herramienta, no contaminada, que puede mejorar mucho la gestión de la justicia y el control sobre la policía de Seguridad. Hay que tener un programa claro, y creo que no lo tenemos todavía. Sí hay una vocación en esta gestión de no ser socia de las mafias. Pero yo no lo he visto claro aún cuál es el programa y cuál es la estrategia para hacer la transformación profunda. Sí está claro que más patrulleros no es necesariamente más Seguridad. El propio EE.UU. gestó una transformación en las décadas del ’60 y del ’70 de una policía corrupta y asociada con el delito. Fue hacia sistemas más modernos, asociados por ejemplo con la policía comunitaria, mejores niveles de control, de formación, y demás.

-A propósito de las policías comunitarias, ¿Se está frenó la incorporación de efectivos en las Policías Locales para planchar esa institución?

-La creación de la Policía Local fue un manotazo de ahogado de Daniel Scioli para hacer pensar que se hacía algo de Seguridad y no se hacía nada. A lo mejor la dirección era la correcta: generar policías locales que tengan más vínculos en las localidades en las que se desenvuelven y más conocimiento de sus comunidades. Ahora, el recurso humano que se utilizó para esto y la capacitación que se le dio, evidentemente fracasaron y hoy tenemos una herramienta que no sirve. Algo así como un martillo para sacar un tornillo. Y si alguna diferencia podemos tener desde la UCR con el PRO, es con la Política de Seguridad, por ejemplo. Me parece que falta un programa técnicamente claro para lograr éste objetivo.

-¿A usted lo han consultado sobre estos temas?

-Más allá de lo personal, en la Provincia la UCR en general fue convocada sólo en algunas áreas periféricas. Y los cuadros que tiene la UCR con capacidad técnica para eso o con experiencia, entre ellas Seguridad, no fueron convocados. Es así, y es parte de cómo evoluciona este colectivo de Cambiemos, y es parte de lo que la UCR reclama: espacios en aquellas áreas donde tiene la capacidad de aportar experiencia, conocimiento y hechos concretos ¿no? Nosotros en el Ministerio del Interior hemos manejado las fuerzas federales de Seguridad en varias oportunidades y bastante exitosamente.

-¿Es su caso?

-Hablo en general. Pero sí tengo un reconocimiento dentro de la UCR de haber hecho una gestión correcta. Pero bueno, no hemos sido convocados porque creo que esto tiene que ver con la concepción de cómo ve cada uno la política hoy, donde tampoco coincidimos: se considera que todo lo nuevo es bueno porque es nuevo, y todo lo que tienen alguna experiencia fracasó, supuestamente, sin hacer un beneficio de inventario. A caballo de esto, muchas veces terminan siendo responsable de áreas personas que no tienen conocimiento sobre las mismas. No se trata de poner en el centro a cuántos funcionarios metemos, sino que en las áreas que tenemos experiencia y capacidad, poder aportar desde la consulta y desde la idea. La UCR podría hacer ese aporte desde consejos consultivos, o estructuras similares.

-Desde ahí volvemos a la pregunta de cómo se piensa la UCR en 2019…

-Está bien, pero primero hay que pensar en qué pasa con la gestión actual. Porque en esta gestión nos va la suerte a los argentinos. Que haya un gobierno que tenga la capacidad de mejorar la vida de la gente, más allá de lo que pase políticamente (el futuro de los dirigentes no me interesa en éste análisis) me parece que hay una crisis (entre comillas) porque se apostó muy fuerte a la tecnocracia al comenzar este gobierno y los resultados en algunas áreas no han sido los esperados. Me parece que falta la lectura política. Lo técnico está bárbaro. Seguramente hay que tener capacidad técnica para áreas tan específicas como la Seguridad, o la Economía… pero si no tenés una mirada política, la decisión técnica por sí sola no alcanza.

-Hablando de economía, varias medidas parecen calcadas de los ’90, o incluso del último gobierno de facto.

-No coincido con esa mirada. Hay que ver el contexto mundial: los ’90 fueron el final del Consenso de Washington. Es decir, el Consenso a la Argentina llegó tarde y encima el menemismo lo llevó adelante a rajatablas: recordemos las privatizaciones, la flexibilización laboral. Esto no es aquello. Si mirás el presupuesto Nacional, claramente te das cuenta que es un presupuesto de expansión y de expansión en áreas sociales. Por lo tanto, no coincido con que sea lo mismo. Sí es cierto que la Argentina desde antes de la asunción de Macri, unos 2 años, tiene una recesión y en ese marco hubo que hacer correcciones importantes: el tema tarifario, los subsidios, y demás. Pero no me parece que la filosofía sea la misma que la de los ´90. Hay diferencias. Yo pertenezco a una UCR que tiene la visión de un Estado social: una economía volcada al desarrollo y al progreso. Lo que pasa es que esa mirada está en crisis en el mundo. No se trata solamente de lo que le pasa a la Argentina. La noción de progreso que la modernidad política veía como el progreso del conjunto de la sociedad, hoy se ve en términos individuales. Con el post modernismo o la modernidad líquida –como le llama Bauman- la noción de progreso ya no es de conjunto. Las construcciones no son más de conjunto. Lamentablemente, ¿no? Pero creo que este gobierno ha hecho correcciones de las herramientas, y creo no tiene la vocación de ser un gobierno para pocos. Tiene la vocación de ser un gobierno que desde su perspectiva política y económica logre un crecimiento. Sí veo que hay errores, claro, y se pueden corregir.

-Por eso la pregunta del 2019. Cambiemos puede ser una construcción coyuntural, pero también se puede fagocitar a su partido.

-Nosotros apostamos a que Cambiemos se sostenga en la medida que sirva para construir aquellos objetivos que políticamente nos planteamos desde la UCR. Obviamente entendemos que en una coalición hay cosas que deben cederse. En la medida en que ese proceso sea evolutivo hacia formas y visiones más sociales, en las cuales abarquemos mayores derechos para la mayor cantidad de gente, vamos a seguir siendo parte. En la medida que eso no se verifique o se restrinja, habrá un debate dentro del Partido.

-Parecería que hoy ese debate puertas adentro dela UCR no está teniendo lugar.

-Porque estamos en la etapa de consolidación de una coalición. Vos recordá lo que pasó con Chacho Alvarez en el gobierno de De la Rúa. Sería una irresponsabilidad de la UCR hoy no seguir en el fortalecimiento de Cambiemos. Hay momentos para el debate y momentos para consolidar. El 2017 es un momento de consolidación de la herramienta, para poder avanzar en los objetivos más amplios que nosotros creemos que tiene Cambiemos.

-De acuerdo. Pero Chacho Álvarez se fue porque vio cosas que no quiso convalidar. Por ahí el error fue pegar un portazo y no pelearla desde adentro. Pero después terminó todo como terminó.

-O al revés: tal vez fue cómplice de que terminara como terminó. Si vos debilitás una instancia política en plena construcción, puede ser fatal. Y lo fue. Si hoy se debilitara el gobierno de Macri, de Vidal, sería un error. Yo no justifico lo de Chacho Álvarez. De última, tendría que haber dado el debate donde había que darlo. Y en cambio le dio un golpe de gracia a un proceso político que recién se iniciaba. Si uno asume un compromiso, tiene que sostenerlo hasta el final. Ahora, si la UCR en el 2019 entiende que en el proceso de los 4 años que se comprometió con Cambiemos los objetivos que se buscaban se distorsionaron, y entiende que para lograr esos objetivos tiene que generar otra alternativa política, lo hará.

-¿Cómo evalúa la gestión local?

-Un primer año de aprendizaje, con un Intendente con mucha vocación de trabajo y un esfuerzo personal, la verdad, inédito en la ciudad. Nunca vi nada igual. Abella está todos los días de la semana a cualquier hora. Se propuso un modelo que es nuevo para nosotros con la incorporación de muchos Secretarios y algunos Directores que no son de la ciudad. Eso tuvo diversos resultados, está claro. El Intendente sabrá a cuáles ratifica y cuáles no. Es su decisión.

-¿Se viene un momento de ratificación?

-Creo que el Intendente ha ido haciendo cambios.

-En las Secretarías, aún no…

-Puede ser, pero hubo cambios. Va evaluando permanentemente, y va a ir introduciendo los cambios que crea necesarios. Confío en su criterio. Obviamente, uno le acerca la visión personal que tiene, o la de la UCR. Sebastián está enderezando el rumbo de su gobierno, porque está empezando a poder consolidar la concreción de algunas cosas que para él eran prioritarias: hacer obras. Y esa es su gran virtud.

-¿Y cuál sería su defecto?

-Si tiene un defecto este gobierno es la falta de actores políticos que tengan una voz clara para que el vecino que está a su favor, tenga un discurso. Porque al faltar la voz política, lo que falta es que al vecino que está a su favor tenga argumentos. Si no tiene un discurso para decir por qué apoya, al vecino se le complica. Hasta que eso no se corrija, vamos a seguir con los vaivenes. Por ejemplo: Stella Giroldi pavimentó 6 cuadras en Villanueva, y estoy convencido que los vecinos que tuvieron ese beneficio, no la votaron. La obra la hizo: lo que falló fue la política.

-En ese contexto, ¿la UCR ha definido posibles recambios? ¿Tienen un candidato para cada puesto si hace falta?

-Nosotros tratamos de ayudar a pensar al Intendente. Él es el que define. Le ayudamos a pensar en cómo deberían ser las políticas, y también quiénes pueden ser los protagonistas, más que reemplazantes. Aunque no sean del Partido. No pensamos con una mirada de colocar gente sólo porque es radical.

-¿Ustedes tendrían un suplente para Obras Públicas o Hacienda, por ejemplo?

-La verdad, si hay un área que a mí me parece débil, que ha tenido tropiezos es la Secretaría de Hacienda y no la de Obras Públicas. Y lo digo no porque yo tenga un reemplazante. Es el diagnóstico que hacemos, y no sólo la UCR: es más o menos público que los actores sociales, políticos y económicos de la ciudad más o menos tienen la misma visión.

-Una cosa es que el Secretario Ibarra haya definido cosas poco amigables para el bolsillo del vecino. Otra, que directamente no dé pie con bola. Son discusiones diferentes.

-Por lo menos convengamos que ha tenido repercusiones negativas con algunas decisiones. Y esas decisiones no siempre han sido bien explicadas. Entonces, desde esa perspectiva, si hay un área donde hay un débito es en esa. El Intendente sabe lo que tiene que hacer.

-Abella también les puede decir: "Ok, veo el problema. Denme opciones".

-En la ciudad hay profesionales que tienen la capacidad para asumir algunas responsabilidades.

-¿Quiénes?

-No voy a hacer nombres. Pero los hay. Quedáte tranquilo.

-En éste contexto, ¿Cómo juega Sergio "Chiche" Constantino, el cuñado del Intendente?

-Constantino es el esposo de su hermana. Pero también es una de las personas que lo impulsó a Sebastián a dedicarse a la política. Lo apoyó desde siempre.

-Pero Abella, ¿no arranca en el Frente Renovador? De hecho, fue concejal por esa fuerza junto con Sergio Roses.

-No. Abella arranca en el PRO y es concejal en el acuerdo del PRO con el Frente Renovador en la Provincia de Buenos Aires. Una de las personas que lo impulsa y apoya a Abella es su cuñado, "Chiche" Constantino, un hombre fuerte del PRO en CABA con quien tienen una relación personal y ahora política. Me parece lógico, pero aclaro que yo no hablo de política con "Chiche" Constantino. No es un actor en la cosa cotidiana de la gestión local. Tiene una relación privilegiada con Abella y me parece correcto que así sea: todos tenemos aquellas personas en las que confiamos y han sido parte de nuestra historia. De ahí a decir que Constantino es un actor de las decisiones cotidianas en Campana, nada que ver. No creo que sea así.

-Ahora sí hablando del 2017. La UCR consensuó el primer lugar en la lista de concejales de Cambiemos en las últimas elecciones. ¿Cómo viene esa cocina?

-Creemos firmemente que Romina Buzzini tiene que ser concejal. No ocupará el primer lugar, porque si Sergio Roses va por la reelección, ese lugar es de él. Roses es el presidente del Concejo Deliberante, es el hombre de confianza del Intendente, es una persona que hace política en forma equilibrada, dialoga con todos los sectores…

-Buzzini, además de ser presidenta del comité local de la UCR, es cupo femenino…

-Romina es bastante más que eso. Cumplió en la gestión una función importante como Subsecretaría de Desarrollo Humano. Tiene mucha militancia política. Tiene criterio en la función pública. Sin lugar a dudas tiene que ser el segundo nombre de la lista. No va a haber problemas, es natural que así sea.

-¿Y ella quiere?

-(Ríe) Podría ser un caso de disciplina partidaria, pero obvio que quiere. A todo político le gusta tener un puesto ejecutivo porque es una posibilidad de transformar y resolverle problemas a la gente. Pero ser candidato en tu comunidad, te sirve para medir cuál es tu representatividad. De hecho, Romina Buzzini para la UCR es una figura a promover.

-El Concejo Deliberante puede ser también un freezer político, sobre todo siendo oficialismo. Hoy Luis "el Negrito" Gómez, no parece tener la visibilidad que debería tener.

-Su rol es mucho más fino y cotidiano. Gómez hace política. Su rol es más de intermediación con la gente, de recepcionar demandas, tratando de resolver cuestiones, haciendo diagnóstico, aportando su mirada en el Ejecutivo de hacia dónde ir en algunos temas. Eso también es valioso. Es otro perfil.

-De acuerdo. Pero si yo fuese Radical, a mí Gómez no me gusta porque no lo veo.

-Lo que hay que entender es que en política hay distintos roles a cumplir. Por ahí hay concejales como "el Negro", que tienen un vínculo cotidiano con la gente, de llegada, que no pasa por el discurso o el protagonismo personal. Abella lo consulta permanentemente porque tiene esa ventaja: es un tipo de Campana con muchos años en la política y en la actividad comercial, lo que le permite tener diálogo permanente con todo el mundo. Por ahí Romina Buzzini tiene otro perfil. Si bien tiene todo su laburo cotidiano con la gente en Desarrollo Social, lo hace con mucho compromiso y no tiene horario, ni fines de semana, el Concejo Deliberante le puede dar la posibilidad de que explote otro perfil político. La política también es conocimiento: y al que no lo conocen, no lo votan. Después, está en cada uno. Si vos tenés capacidad y vocación, trascendés. Abella llegó a Intendente porque fue concejal. Varela llegó a Intendente porque fue concejal. Cazador, casi lo logra. Entonces, si bien el Concejo puede ser un freezer para algunos, es evidente que en Campana el Concejo Deliberante es el trampolín para la disputa de poder de los últimos tiempos. Si lo mirás por ese lado, y si tenés una dirigente como Buzzini, léase: una persona joven, con capacidad de laburo, con consenso en los ámbitos donde es conocida, y con posibilidades de proyección política, por ahí el Concejo Deliberante es un lugar a transitar por Romina. Es nuestra apuesta.