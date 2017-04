Siguiendo la temática que empezamos ayer , el poder de los milagros, vale la pena aclarar que no son los humanos los capaces de realizarlos. La intervención es de un orden superior, para algunos los devas, espíritus protectores, para los ateos, el universo. Para mí, el Ángel. Como por arte de magia, todo lo complicado encuentra solución. Esto ocurrió hace mucho tiempo, cuando cursaba la escuela secundaria. En Brasil no se acostumbra hacer la fiesta de quince, pero sí para la misma época empiezan los festejos importantes. Le pedí prestado a mi hermana un anillo de brillantes que me quedaba un poco grande. Bailé toda la noche, estuvo todo sensacional, pero al final del baile llovía mucho. Todo el tiempo estuve pendiente del anillo y sabía que me había ido del salón con él en el dedo anular. Pero al llegar al taxi vi que no lo tenía! No podía llegar a mi casa con las manos vacías. En pánico, pensé que todo estaría perdido. Lo busqué denodadamente, pero la calle estaba llena de pequeñas lagunas entre las piedras y no lo pude hallar. Como último intento le recé al Ángel de la Guarda, que me diera la chance de volver a tenerlo y evitar una catástrofe familiar. Dejé que se fuera el taxi. Empapada y confiante escuché una voz muy profunda en el corazón que dijo AHÍ. Me agaché sin dudar ni un segundo. Adentro de un charco, invisible a los ojos humanos, estaba el anillo perdido. Tomarlo nuevamente entre mis manos, sin siquiera haberlo visto, fue una experiencia inolvidable. Agradecí al Custodio que me cuidara tan de cerca y prometí no desear cosas que no fueran mías . Prueba de amor y de fe que cumplo hasta el día de hoy.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Milagros 2

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: