VICTORIA DE CHACARITA La 26ª jornada del campeonato del Nacional B comenzó ayer con cuatro encuentros. Y lo más importante fue el triunfo de Chacarita, que venció 1-0 como local a San Martín de Tucumán y quedó a dos puntos de Argentinos Juniors y a tres del líder, Guillermo Brown de Puerto Madryn. El que no pudo acercarse fue Nueva Chicago, que sufrió su primera derrota del ciclo de Sergio Rondina como DT: fue 1-0 en Mataderos ante Douglas Haig. Además, ayer también jugaron: Los Andes 3 - Atlético Paraná 1; e Instituto 2 - Crucero del Norte 1. Hoy, además de Gimnasia de Jujuy vs Villa Dálmine se enfrentarán: Boca Unidos vs Almagro (16.00); Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste (16.15); y Juventud Unida (G) vs Brown de Adrogué (19.30). En tanto, el lunes chocarán: Santamarina vs All Boys (20.30) y Argentinos Jrs vs Estudiantes de San Luis (21.05). Mientras que Flandria vs Guillermo Brown de Puerto Madryn quedó para el martes a las 15.30 horas. Tras la victoria sobre Los Andes, hoy desde las 16 horas enfrentará a Gimnasia en el estadio 23 de agosto. Ángel Alonso, Horacio Falcón y Lucas Favalli vuelven a la alineación titular en reemplazo del lesionado Ariel Coronel, Jonathan Figueira y Leonardo Carboni. Luego de la victoria lograda ante Los Andes el pasado fin de semana, Villa Dálmine intentará esta tarde mantenerse en la senda positiva cuando enfrente como visitante a Gimnasia de Jujuy. El encuentro, correspondiente a la 26ª fecha del Nacional B, comenzará a las 16 horas con arbitraje de Pablo Díaz y será transmitido por TyC Sports Play. Para este encuentro, el DT Facundo Argüello debió realizar una variante obligada en la defensa: el ingreso del paraguayo Ángel Alonso en reemplazo del lesionado Ariel Coronel. En tanto, en el mediocampo, decidió el regreso a la titularidad de Horacio Falcón (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) y le ratificó la confianza a Fabrizio Palma, postergando a Jonathan Figueira al banco de los suplentes. Mientras que en ofensiva, el entrenador apostará por dos mediocampistas ofensivos como Pablo Ruiz y Lucas Favalli para acompañar al único delantero definido que tendrá el equipo: Ezequiel Cérica (quedando Carboni entre los relevos). Así, tácticamente, el equipo Violeta tendrá hoy una línea de cuatro defensores con características de marcadores centrales; tres volantes centrales; dos mediocampistas ofensivos y un delantero centro. O sea: jugaría 4-3-2-1. Sin embargo, la posibilidad de Ruiz y Favalli de aparecer por los costados podría variar ese esquema y transformarlo en un 4-4-1-1 o en un 4-5-1. Los convocados para esta se completan con Sebastián Blázquez, Jorge Demaio, Gaspar Lezcano, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni, quienes esperarán su oportunidad en el banco de los suplentes. Por su parte, el Lobo jujeño llega a este compromiso tras perder ante Douglas Haig en Pergamino y se ubica actualmente en el 20º puesto de la tabla, dos puntos por debajo de Villa Dálmine. Para este encuentro, el DT Fernando Gamboa deberá realizar tres cambios obligados, por las suspensiones por acumulación de amarillas de Ojeda, Ferreyra y Auzqui, quienes serían reemplazados por Díaz y Molina en defensa y Frezzotti en el mediocampo. Por lo tanto, los posibles titulares de Gimnasia esta tarde serían Maximiliano Cavallotti; Cristian Díaz, Matías Molina, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Nicolás Olmedo; Ramiro Maldonado, Luis Vila y Milton Céliz. Mientras que quedarán esperando su oportunidad en el banco de suplentes Carlos De Giorgi, Luis Casarino, Gabriel Arce, Pablo Cortizo, Enzo Serrano, Ulises Virreyra y Cristian García. HISTORIAL. Será la quinta vez que se enfrenten Villa Dálmine y Gimnasia. Hasta acá, el Violeta no ha podido ganarle al Lobo jujeño. En el Norte argentino, se registraron una victoria local y un empate. Mientras que en Campana, ambos encuentros fueron igualdades.

EL PLANTEL LLEGÓ AYER AL MEDIODÍA A JUJUY Y LUEGO, POR LA TARDE, HIZO MOVIMIENTOS LIVIANOS.

Nacional B:

Villa Dálmine intentará mantenerse por la senda positiva en Jujuy

