Vergüenza debería darle haberse plegado al paro del jueves. Ustedes no son trabajadores, mejor dicho, en el Concejo Deliberante no se desempeñan como trabajadores. Ocupan cargos públicos para los que fueron elegidos por los vecinos de Campana. No yendo, desoyeron ese mandato. Literalmente, ningunearon a sus votantes. Vergüenza debería darles haber dejado a los vecinos sin la posibilidad de que la obra de ensanche de la Rivadavia comiencen cuanto antes. ¡La cantidad de problemas que estaríamos solucionando! Pero a ustedes eso no les interesa, solo se ocupan de sus carreras políticas y de lo que deparan las elecciones legislativas de octubre. Vergüenza debería darles haber perdido la oportunidad de acompañar una iniciativa dedicada a traer obra pública en Campana, no solo por lo que resuelve, sino también por el trabajo que genera. Los he escuchado y leído reclamando por una ciudad con más infraestructura. ¿Dónde se metieron el jueves para votar por eso? Vergüenza debería darles poner a los trabajadores, y en particular a los trabajadores municipales, como excusas de sus conductas. Tengan dignidad y reconozcan que no fueron por cuestiones políticas. De esa forma, por lo menos estaría celebrando aquí su honestidad, aunque más no de su estrategia. Vergüenza debería darles haber faltado en este año y medio a cinco sesiones legislativas. Les recuerdo a los vecinos que el concejal que menos gana llega a los 30 mil pesos. No yendo, se mofan del aporte de los contribuyentes. Se burlan de la soberanía del pueblo. Vergüenza debería darles haber faltado a la primera sesión del año. Había más de 60 proyectos para ser entrados, muchos de ellos de ustedes, con soluciones urgentes a ser discutidas y eventualmente aprobadas por el HCD. Eso tampoco les importó, se nota que en realidad su compromiso con los vecinos es solo mediático. Si después les hacen aportes o no, no es algo que les incumba. A mi no me da vergüenza lo del jueves. Porque fui a cumplir con mi función, fui a validar mi deber con los vecinos. Puedo salir a la calle con la frente en alto y ver a los ojos a mis vecinos. Ustedes no. Ustedes no tienen argumentos. No tienen justificaciones. No tienen compromiso. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para los Vecinos:

A los ”concejales”

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: