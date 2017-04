Vamos Campana presentó su Junta Promotora

El Espacio Ciudadano inició su formalización tras la habilitación de la Justicia Electoral. Ahora comienza la etapa de afiliaciones. "Queremos ponernos a disposición de nuestros vecinos en las próximas elecciones", aseguraron. Punto de partida para el Espacio Ciudadano Vamos Campana, el cual anunció a su Junta Promotora tras haber sido habilitado por la Justicia Electoral, iniciando así un camino rumbo a las próximas elecciones, como organización vecinal, y que cuenta con un fuerte mensaje que acompaña su propuesta: "Recuperemos la Ciudad". Integrado principalmente por vecinos y referentes de distintas extracciones políticas, algunos muy conocidos como Pedro Orquiguil (PJ), Osvaldo Fraticelli (concejal PJ-FpV), Alejo Sarna (Nuevo Encuentro) o Ariel Mosqueira (MNA) entre otros, en su conformación se destacan dos características: la presencia de vecinos que dan sus primeros pasos en políticas, como también de jóvenes. "Desde hace varios meses, un grupo de vecinos comenzamos a reunirnos preocupados por la situación de nuestra Ciudad, debido a que entendíamos que las principales decisiones eran tomadas por personas y funcionarios que nada tienen que ver con Campana, y que en sus actos, evidencian que poco la conocen, y menos la quieren" señaló en su discurso María Dalprá, quien preside la junta promotora. "Somos una propuesta netamente local. Cada uno de nosotros tiene su propia ideología. Algunos han militado, otros deciden participar en la política por primera vez. Nos une la necesidad de contribuir en la construcción de una mejor ciudad, y por supuesto, el cariño por ésta" agregó y anunció el inicio de la etapa de afiliaciones, "para poder organizarnos y ponernos a disposición de los campanenses en las próximas elecciones". "No tenemos mayores ambiciones que ser una alternativa fiel a los intereses de nuestros vecinos, y esperamos se sumen a nuestras actividades aquellos que pienses que para Campana, no hay nada mejor que los campanenses. Es importante el compromiso de la gente para poder cambiar aquello que nos afecta. Sin la participación de todos, seguirán siendo otros los que decidan por nosotros" agregó la presidenta de VC, quien es acompañada en la Junta por: María Gabriela Orquiguil (Vicepresidenta), Jonathan Pilla (Secretario), Carlos Rodríguez (tesorero), Maximiliano Saucedo, Carla Navazotti, Lucía Di Fino, Lautaro Bonora, Fabián Santoli, Agustín Bustos y Roxana Frattini, como vocales, mientras que los apoderados son Carlos Rodríguez y Ariel Mosqueira. Por su parte Carlos Rodríguez detalló la forma de financiamiento del espacio ciudadano: "la transparencia es uno de los temas fundacionales de nuestra organización. Todo lo que han podido ver en esta presentación, como la campaña de afiches y distintas publicaciones, las hemos afrontado nosotros mismos. Y más allá de los aportes que pueda recibir el proyecto, nuestro compromiso es con los vecinos. Por otra parte, y dado el contexto actual, no tiene sentido hacer un gasto excesivo en la campaña. Pensamos que la mejor manera de llegar a la gente es con un buen proyecto. Invitamos a cualquier persona a acercarse a nuestro local y corroborar el manejo de nuestra economía". Finalmente, en representación de una de las varias agrupaciones que apoyan el espacio ciudadano, el referente del Movimiento Nacional Alfonsinista local, Ariel Mosqueira, aseguró: "muchos de los alfonsinistas e irigoyenistas que integran éste movimiento no comulgamos con las políticas de Cambiemos, y hemos decidido integran este espacio ciudadano, donde convivimos distintos sectores políticos en total armonía, sin mezquindades, y con un proyecto netamente localista. Estamos muy contentos de poner nuestros ideales al servicio de los vecinos de Campana". Por último, y mientras preparan un lanzamiento multitudinario para las próximas semanas, desde Vamos Campana invitaron a los vecinos interesados en sumarse al proyecto y afiliarse, a visitar la sede en Av. Varela 937, o también hacerlo en algunos lugares en vía pública que surgirán en breve.

MARÍA DALPRA PRESIDE LA JUNTA PROMOTORA DE VAMOS CAMPANA.



Vamos Campana presentó su Junta Promotora

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: