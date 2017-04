Los ediles de la UV Calixto Dellepiane solicitaron a través de un proyecto la instalación de una oficina de la empresa en Campana y la regularización del reparto de las facturas. Los concejales del bloque de la UV Calixto Dellepiane iniciaron gestiones para que Gas BAN instale una oficina de atención al público en nuestra ciudad. Hoy, los trámites deben realizarse en Zárate. "Presentamos en el Concejo Deliberante un proyecto para que se instale en la ciudad una oficina de la empresa Gas Natural BAN para que los vecinos puedan realizar en la ciudad todos los reclamos y gestiones relacionadas con el servicio de gas", comentó Carlos Gómez. "También solicitamos la regularización del reparto de las facturas dado que no están siendo entregadas en tiempo y forma, generando problemas producto del vencimiento de las facturas y la demora en el pago, como son el cobro de intereses y los cortes del servicio", añadió. Gómez señaló que "las facturas vencidas solamente pueden pagar se en la oficina de la empresa ubicada en la vecina ciudad de Zárate, lo cual implica molestias y pérdidas de tiempo para los vecinos de Campana y que son responsabilidad de la empresa por no partir correctamente las facturas". "Es totalmente ilógico que Campana, con la población y el crecimiento que tiene, no pueda contar con una oficina de la empresa de gas para que los usuarios puedan realizar todo tipo de gestiones comerciales, pagos y reclamos sin tener que desplazarse a Zárate", concluyó Gomez.

Los concejales Gómez y Bonola reclamaron por el servicio de Gas BAN

