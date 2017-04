El 82% de las PyMES tuvo problemas para incorporar personal técnico

Freddy Gulin

Es alto el porcentaje de PyMes industriales que tiene dificultad para reclutar mano de obra calificada no universitaria. Las dificultades para reclutar personal calificado constituyen uno de los problemas más acuciantes de las Pequeñas y Medianas Empresas, según la Fundación del Observatorio PyME, cuestioón que impone un severo límite a su desarrollo Un informe elaborado por esa entidad develo una dinámica doblemente desfavorable, que tuvo lugar durante los últimos doce años: al mismo tiempo que decreció la demanda de empleo por parte de la PyME, se incrementó la dificultad para incorporar los recursos humanos buscados. En el año 2016, podemos decir que la proporción de PyMES industriales que buscó contratar operarios no calificados fue el 14% (contra el 40% del año 2015 y del 65% del año 2005, durante la fase expansiva postcrisis), mientras que cerca del 25% demandó operarios calificados y técnicos no universitarios (50% en el 2010 y 63% en el 2005). La búsqueda de profesionales universitarios, por otra parte, tuvo lugar en el 11% de las firmas consultadas (23% en el año 2010 y 30% en el año 2005). El mayor grado de dificultad en la contratación de personal se registró en la categoría de mano de obra calificada o técnica no universitaria: el 82% de las PyMES Industriales tuvo dificultad medio-alta para reclutarla (en el año 2005, el 66%). En cuanto a la mano de obra no calificada, de la cual la industria manufacturera es una gran demandante y fundamental, la dificultad también se apreció. Y si observamos con detenimiento, se muestra en ascenso. En el año 2005 el nivel medio-alto de dificultad alcanzaba solo el 27% de las firmas en búsqueda de tales recursos, mientras que en el año 2016 se constituyó en un 37%, similar a lo observado en el año 2010. Respecto al personal universitario, se advirtió el 71% de las empresas con dificultad media y alta para reclutar profesionales de ingeniería. De hecho, los profesionales universitarios demandados fueron en su gran mayoría ingenieros (solo el 4% buscó en el año 2016 contratar personal de alguna profesión distinta). Desde el Observatorio destacan que las Pequeñas empresas (10 a 50 ocupados) son menos propensas a demandar empleo que las medianas (51 a 200 ocupados), pero cuando lo hacen se encuentran con una dificultad mucho mayor que la que aparece entre las medianas ( sobre todo en los trabajadores no calificados). Para el Observatorio Pyme, la brecha productiva entre empresas de distinto tamaño responde en parte a estas dificultades, afectando a la competitividad, a la inserción laboral de mano de obra hoy excluida del mercado, al desarrollo de la estructura productiva del país y a la distribución del ingreso. Conforme datos del año 2017 del Ministerio de Trabajo que se desprenden de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), del porcentaje de empresas que realizó búsqueda de personal en febrero de este año, solo el 12% registró algún problema para la cobertura, sea porque no ,lograron cubrir parte (4,4% ) o ninguno de los puestos buscados (7,7%). Del mismo modo reiteran que el 14,3% de las empresas relevadas declaró puestos vacantes para reemplazar o aumentar sus dotaciones, lo que constituye el valor más alto de los últimos años. Fuentes : Observatorio PyME - Consultora PyME UIA- BG Consultora.

El 82% de las PyMES tuvo problemas para incorporar personal técnico

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

