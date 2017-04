Segunda lectura

Jorge Bader

Esta semana fue intensa en anuncios. Que tenemos, un mix de obras importantes para la funcionalidad circulatoria y la calidad de vida de algunos barrios de Campana. Que no tenemos, una visión planificada de un proyecto urbano. Veamos cómo es esto. El criterio básico de la gestión urbana debe ser la sustentabilidad. Las obras anunciadas, bienvenidas y aplaudidas, si bien son un empujón esencial, no alcanzan para la conformación de un proyecto urbanístico. Con la transferencia de aportes del tesoro nacional o provincial para la ejecución de obras que como bien establece en sus dichos el señor Secretario de Obras, son la satisfacción de una deuda histórica que él fue enviado a intentar saldar desde la Gobernación, solo avanzamos en la reparación histórica, no en la planificación urbanística. Tomo simplemente sus palabras publicadas el día martes próximo pasado. Véase sino como fue el final de la administración anterior que a pesar de los ingentes aportes externos en distintos municipios, el proyecto no conto con el apoyo social, entre otras cuestiones por la distancia que se produjo con las verdaderas expectativas sociales, económicas y productivas respecto del desarrollo urbano. A la histórica deuda de infraestructura que durante años se ha postergado como bien analiza en los dichos antes referenciados, se suma una deuda histórica de participación pública en el debate de ciudad. Y eso en la agenda de este gobierno al día de hoy está ausente o al menos no fue reflejada en lo enunciado en la apertura de las sesiones ordinarias. Que buen momento para discutir más sobre indicadores concretos y no sobre presunciones y expectativas. Para eso es necesario dar participación a la comunidad, discutir necesidades, establecer planes directores de desarrollo y construir estrategias comunes. Acordar pasos operativos y abrir el juego a la concertación social respecto de las expectativas reales de desarrollo urbano. Tal como las ciudades modernas hace. Sin ir muy lejos Pilar, hoy está trabajando en su plan estratégico con participación social. Vale para el camino del pie del barranco, o para la costanera o para la integración territorial o para la política industrial, para que las obras sean algo más que un simple pavimento por mejor y tan necesario que este sea. Recuerdo haber escrito hace tiempo sobre el efecto multiplicador en situaciones urbanas que habría de generar el camino del pie del barranco aparte de los beneficios circulatorios de transito pesado, lo cual obliga a pensar más allá del simple aporte de pavimento. Si se esclarecen y consensuan los objetivos cualquier esfuerzo tributario modera su impacto en la comunidad. Ahora que se ha satisfecho la primer expectativa de anunciar las obras que en el imaginario político aparecen con el maná que garantiza la tranquilidad circunstancial en este año electoral, sería un buen momento para tomar las cuestiones de fondo y componer una agenda de estadistas y no solamente una lista de tareas que nos financia el gran hermano, y nos permite administrar para dar solución de actualización a temas de coyuntura, dentro de su programa provincial de puesta en valor de los municipios. Siento alegría, porque en alguna medida se hacen propias, palabras de mi discurso técnico instrumental al hablar de planificación y cambios para un desarrollo local. Para hacer completa la felicidad de sentir que esta predica hace algún efecto, sugiero que se empiece a analizar la construcción de indicadores de desarrollo, a pergeñar una política sectorial de que incluya la evolución industrial, la actualización de los indicadores urbanos acorde a la necesidad territorial de desarrollo edilicio y la promoción de los sectores de construcción privada a partir de la simplificación de trámites administrativos y costos aplicados de modo de encolumnarse con las políticas nacionales de créditos hipotecarios a largo plazo. Y en lo territorial que se reformulen los mecanismos de debate a través del Concejo urbano de modo de abrir el juego a las instituciones y los participantes sociales para tener una actualización permanente de las verdaderas demandas territoriales. Así como acuerdo con las palabras del Secretario, en relación a la deuda histórica de infraestructura, entiendo que no se debiera disminuir el esfuerzo de obras, al reduccionismo de la simple puesta en valor la ciudad. Ejercer la planificación para la dinámica de la ciudad es, no contentarse con tener un programa de obras y luego abocarse exclusivamente a administrar los recursos que nos mandan para hacerlas, sino estar permanentemente programando acciones sobre el territorio en función de su movilidad continua. Es el momento ideal para empezar a armar el rompecabezas de la Campana del futuro, basado en la línea del propio razonamiento del poder actual que permanentemente declama una intención de modernización. A la sombra de la expectativa creada por una política de obras con recursos asignados por el poder central, ¿qué mejor momento se puede esperar, para iniciar un debate y armar un proyecto de ciudad? De esta forma, en lugar de resultar contestatarios de las propuestas administrativas o presupuestarias centrales, seríamos proactivos, programando la gestión de recursos para los requerimientos reales de nuestro proyecto de desarrollo urbano futuro consensuado con la comunidad. Reitero lo que tantas veces he dicho, planificar es proyectar un futuro en base a un proyecto de ciudad, con indicadores concretos y participación pública. No simplemente administrar un recurso para reparar déficits de infraestructura. Si es cierto que tenemos un equipo técnico, que ha sido capaz de generar una tan vasta propuesta de obras, no debiera ser difícil iniciar este camino de concertación publica. Y para poner una cuota de humor, me permito parafrasear al árbitro de otrora, devenido en periodista, Guillermo Nimo, "Por lo menos, así lo veo yo" Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

Por Arq. Jorge Bader

