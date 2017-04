Todos sabemos que cuando Cristo nació, también quisieron matarlo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo (Mt 2:16) Pero era necesario que viviera, para anunciar al mundo que había "Esperanza" Sanó enfermos, dio de comer a los hambrientos, resucitó a los muertos, y el mundo supo que Jesucristo era el Mesías esperado. El sacrificio del Hijo de Dios para salvar al mundo de la condenación eterna. La película que la mayoría de uds. conocen como "La pasión de Cristo" solo es la sombra del hecho, el gran sacrificio y sufrimiento de Jesucristo el Hijo de Dios. Conmueve hasta las lágrimas, nos rompe el corazón y nos hace pensar. Pero a los que están indecisos e indiferentes, yo les pregunto. ¿Hasta cuándo pensarán? ¿Qué cambio producirá esta reflexión en tí? ¿Será solo momentánea? O en verdad cambiará para siempre, por el curso de nuestras vidas. Cristo nació para el fin de sufrir ese calvario, y derramó su sangre inocente para todo aquel que lo reciba en su corazón, no se pierda, mas tengan vida eterna. (Jn 3:16) El, en su gran sacrificio, llevó todo nuestro pecado y los tuyos. Llevó nuestras enfermedades y venció al maligno en la cruz del calvario. No permitas que tanto dolor sea inútil. Hoy debes tomar una sabia decisión, que es personal e importa mucho. Recibe a Cristo en tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Rogándole que te permita ser un buen hijo de Dios. No te niegues, ni pierdas el tiempo. Toma esa sabia decisión yá. El único beneficiado vas a ser tú. No te vas a arrepentir. Te lo decimos por experiencia propia. Sin Dios nada somos. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al creer, tengáis vida en su nombre. (Juan 20:31) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, ”La gran decisión”

Por Mirta Dappiano

