Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 09/abr/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 09/abr/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Remo:

Extraordinaria jornada para el Boat Club en la Regata Oficial de Villa Carlos Paz Nacional B:

Villa Dálmine intentará mantenerse por la senda positiva en Jujuy Rincón Tuerca Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando en este fin de semana el Gran Premio de China. Televisa Fox Sport. LOGRAR: Luego del noveno puesto en la primera del año en el Rally Federal el representante local Alejandro Ferraro trabajó en el auto para lograr un mayor rendimiento de cara a la carrera que marcara la segunda de la temporada en Navarro. MOTORES: Después de utilizar los motores de Mauro Santucho el representante de Zárate Emiliano Falivene decidió quedarse dentro de esta estructura para continuar corriendo en la Categoría Kart Plus en principio hasta el cierre del campeonato con la planta impulsora de Don Mauro. ESPERAR: En el equipo están esperando que su piloto abone el asado que aún adeuda tras haber logrado hacer un podio aunque el muchacho se hace el distraído y deja correr el tiempo cuando lo apuran nuestro personaje argumenta -"hago el motor o pago la comida"-. Por el momento todo hace pensar que deberán seguir esperando. DECISION: Mariano Massini tomó la decisión y fue en la búsqueda de sentirse un piloto de karting y el kartódromo de Zárate fue el testigo de tal desengaño donde le explotó la batería, se quedó sin combustible y su cuerpo sufrió las consecuencias de girar por dos horas, ahora ya no canta y no puede tocar la guitarra ante el dolor de su cuerpo. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría desarrolla la segunda carrera del año en el autódromo capitalino con sus dos clases en este fin de semana donde desde la diez de la mañana arrancan con su espectáculo. TRABAJAR: Parece que todo se encamina a trabajar de lleno en el campo que hoy poseen los dirigentes del Zárate Auto Moto Club donde se espera poder concretar la posibilidad de tener un propio autódromo que cuenta con el apoyo del municipio zarateño. AVANZAR: Carlos Debesa sigue avanzando con los trabajos en los cuatri para el próximo Dakar donde Berta ya mando elementos de competición que van en pleno mejoramiento para ser lo competitivo que se pretende y para esto comenzarán las pruebas. FORMULA 07: La categoría vuelve a escena en este fin de semana con el desarrollo de la segunda fecha del campeonato. Desde las 11 de la mañana en el autódromo Galvez con sus dos clases arrancan con la clasificación. CORRIO: La carrera se realizó en el escenario de Ezeiza donde Enrique Ferreira corrió con su vehículo de radio control con el asesoramiento de Gustavo Duarte donde estuvieron adelante sumando otra buena performance. DECIDIR: Aunque ya tiene todo para estar en competencia no se decide Silvestre Gallo para despuntar su vicio tuerza por razones laborales a decir del propio protagonista pero no descarto en algún momento volver a correr bajo estas condiciones. CONVOCAR: Pablito Respiggi fue convocado para una carrera de la Fórmula Cuatro APAP días atrás y el piloto zarateño tomó la decisión de no ser de la partida porque asegura que no se encontraba con las ganas de ocupar una butaca desde arriba de un fórmula aunque no descartó en algún momento volver a correr bajo estas condiciones. KART PLUS: El kartódromo Internacional de Zárate recibe a la categoría por otra carrera del campeonato con todas sus clases donde desde las 10 de la mañana arrancan con la clasificación. DESCUBRIR: Todo se encaminó de la mejor manera ante la venta del karting de un piloto a otro piloto y en verdad todo venía muy bien hasta que lo llevaron a pista y al salir a girar a girar pasó lo inesperado porque se descubrió que los elementos no eran los mismos que se compraron y parece que arranca un problema que cuando tome estado público resonara en toda nuestra zona. El viejo cuento del tío? RETORNO: Con un tercer puesto en la primera presentación del año para Marito Martinez ante su retorno a la actividad en karting provocó que decida hacer todo el año en la categoría Pako en la clase Standars. El zarateño se mostró conforme y contento. FORMULA 5 METROPOLITANA: En el autódromo platense la categoría visita este fin de semana en la búsqueda de concretar otra del campeonato. P.A.K.O.: Esta especialidad del karting está visitando el kartódromo de Ciudad Evita durante este fin de semana con su habitual parque de máquinas donde desde las diez de la mañana arrancan con su show deportivo. TERCERA: La próxima carrera de los pilotos asociados del karting del Oeste se desarrollará en el kartódromo de Zárate el venidero 21 de mayo donde estará concretando la tercera del año así lo hicieron saber quienes rigen los destinos de esta competencia por parte de la categoría mencionada. SEGUIR: Aunque Rocío Davenda está corriendo en karting con la motorización de Horacio Romay tiene a su cargo la motorización del mismo. PROCAR 4000: En el autódromo capitalino la categoría lleva adelante otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos utilizando el trazado número nueve donde estarán la Clase A y la Clase B. TC BONAERENSE: La categoría va en la búsqueda de la segunda carrera de la temporada en el autódromo de Brandsen durante este fin de semana. Desde las 10 de la mañana arrancan con su espectáculo. PROPUESTA: Lauro Guidi no tiene pensado en correr en esta temporada pero alguien le acercó una propuesta interesante para sumarse a un auto de una categoría nacional y el limeño flaqueó y aún no se decidió. PRESUPUESTO: La nueva ausencia de Damián Toledo en La Plata en la Clase Master de la Categoría Alma tiene que ve con el presupuesto que no le permitió estar en pista. En su equipo dicen que la tercera con pilotos invitados provocará la presencia del campanense. AUTO: Mariano Raina posee un auto listo para correr en la Clase Dos además del cual volcó en Alta Gracia. El tema ahora es definir si se alquila para el Turismo Pista o por el momento seguirá en el taller guardado hasta nuevo aviso. ASAMBLEA: Días atrás se desarrolló la asamblea por parte del Club del Primer Automóvil Argentino donde en una reunión normal se llevó adelante la misma con la presencia total de la comisión directiva que preside Adrian Chiorazzo. TOPE RACE: La categoría encara este fin de semana otra carrera de su campeonato en el autódromo de Santa donde televisa Canal 13 desde las 10.30 de la mañana a través del programa "Carburando". REUNION: Aún no se tomó la decisión final si van a continuar juntos el equipo y Carly Bava en la categoría Fórmula Cuatro donde tras la última carrera con un resultado adverso meditó una reunión que aún no tuvo un final. CLUB: Parece que la carrera del rally Federal está avanzada para realizarla en nuestra ciudad ahora hay que buscar un club que se haga cargo de ser el representante para tal hermoso emprendimiento ante el apoyo de la comuna local colabora para tener dicha competencia. TOPE RACE JUNIORS: En el Autódromo de salta la categoría desarrolla otra carrera del Campeonato en este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 del mañana a través del programa "Carburando". DEFINIR: Luego de definirlo con su equipo todo hace pensar tras los hechos acontencidos que Maximiliano Lacognata decidió continuar en la categoría Pako en esta temporada tras hacer un intento en la categoría Rotax Bs. As. ALQUILAR: El auto sigue guardado en el taller y el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma está listo para correr pero aún no se alquiló por parte de Gonzalo Di Nardo que por cuestiones personales este año tiene pensado en correr. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría desarrolla en el autódromo Roberto Mouras de La Plata su carrera especial con pilotos invitados durante este fin de semana con un parque interesante de autos donde se realizarán dos carreras utilizando el circuito más largo sin chicana sumando los dos pilotos para el campeonato. TOPE RACE SERIES: Nueva propuesta de la Categoría en el Autódromo de Santa en este fin de semana con su parque de autos. Televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 de la mañana. HERMANOS: Los pequeños hermanitos ya andan en karting ambos hijos de Diego un ex piloto de karting, sobrinos de un ex piloto Damian de nivel nacional llevados por su abuelo José andan ya probando en los kartódromos. Sin duda en la dinastía campanense el automovilismo es su deporte preferido. TC RIOPLATENSE: La categoría visita el autódromo de La Plata para realizar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos durante este fin de semana. MUNDIAL DE RALLY: Durante este fin de semana se está llevando otra fecha del mundial de Rally que ya comenzó y está terminando en el día de la fecha con el Tour de Corse. VOLVER: Todo indica que Agustín Giroldi estará volviendo a correr en karting en la categoría Kart Plus en la clase potenciada con la atención de Gabriel Toledo. TC REGIONAL: Con sus dos clases GTA y GTB en el autódromo platense la categoría encara otra carrera del campeonato con un interesante parque de autos desde las nueve de la mañana. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está visitando este fin de semana el Autódromo de Posadas con sus dos clases y otro importante parque de autos. Televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". SUMARSE: Yamil Bottani llega a esta carrera de los chasis del Regional como invitado y en un futuro no muy lejano va a intentar hacerlo con el suyo con motor Ford por decisión de su padre y sumarse a esta propuesta automovilística. AMBOS: Para la carrera del motocros a desarrollarse en el circuito al límite en Zárate Diego Lacognata confirmó que con su hijo ambos correrán esta fecha del Campeonato del MX del Norte en sus correspondientes clases de esta categoría. Ambos con sus respectivas motos que cuentan con el asesoramiento de Carlos Debesa en la atención de las mismas.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: