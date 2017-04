Breves Deportivas

NEWELLS QUEDÓ A DOS Con un gol de Maximiliano Rodríguez, Newell´s derrotó ayer 1-0 como visitante a Arsenal y se volvió a posicionar como escolta de Boca Juniors a tan sólo dos unidades de distancia. Otro que volvió a acercarse fue San Lorenzo, que superó 1-0 a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón, que no tuvo a Nico Blandi (lesionado) y sí a Juan Mercier (ingresó en el ST), llegó los 37 puntos y quedó a tres del Xeneize (40). Claro: el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tendrá hoy la chance de volver a ampliar su ventaja cuando desde las 20.15 visite a Vélez Sarsfield, con Nazareno Solis entre los convocados. Además, esta tarde también jugarán: Banfield vs Belgrano (14.00), Patronato vs Independiente (16.15), San Martín vs Unión (17.00) y River Plate vs Quilmes (18.15). En tanto, mañana lunes se medirán: Defensa y Justicia vs Olimpo y Gimnasia (LP) vs Temperley. La jornada de ayer se completó con la victoria 3-1 de Talleres sobre Lanús en Córdoba; y el empate 1-1 entre Atlético Rafaela y Huracán. En tanto, Racing y Tigre suspendieron acciones por la lluvia a los 23 del PT, cuando igualaban 1-1. Antes, el viernes: Aldosivi 1 - Estudiantes LP 4; Rosario Central 2 - Atlético Tucumán 1; y Colón 1 - Godoy Cruz 0. RUGBY: DERROTA DEL CCC El equipo superior del Club Ciudad de Campana perdió ayer 16 a 13 como visitante frente a El Retiro por la segunda fecha del Grupo II del Torneo de la URBA. De esta manera, el Tricolor sumó su segunda caída en fila en el inicio de la temporada, dado que en su debut había perdido como local ante Los Cedros. Su próximo compromiso será el sábado 22 de abril cuando reciba la visita de San Marcos. TRASPIÉ DE LOS JAGUARES En el Súper Rugby, la franquicia argentina no pudo con Sharks en Durban (Sudáfrica), donde perdió 18-13 frente a los Sharks. Con esta derrota, Jaguares quedó con 19 puntos (cuatro victorias y dos caídas) y fue relegado al tercer puesto de la Conferencia África 2, detrás de Lions (23) y Sharks (22). La próxima presentación del combinado nacional será el sábado próximo frente a Bulls en Pretoria. HÓCKEY: PERDIÓ EL CBC Por la cuarta fecha de la Zona 3 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 3-0 como visitante ante Regatas Bella Vista "B". Así, el conjunto dirigido por Alcides Godoy suma un empates y tres derrotas en sus primeras cuatro presentaciones. Su próximo compromiso será el sábado 22 de abril cuando reciba la visita de Liceo Naval "B". MOTO GP: POLE PARA MÁRQUEZ El español Marc Márquez fue el más veloz ayer en el autódromo de Termas de Río Hondo y se adjudicó la pole position de MotoGP en esta segunda fecha del campeonato que se corre en tierras santiagueñas. La final se disputará desde las 16 horas y será transmitida por ESPN. GOLF: GRILLO QUEDÓ LEJOS El chaqueño Emiliano Grillo realizó ayer una vuelta de un golpe sobre el par de la cancha y quedó empatado en el puesto 36 (+6) en la 81ª edición del Masters de Augusta. En tanto, el británico Justin Rose y el español Sergio García (ambos -6, tras vueltas de -5 y -2 respectivamente) son los líderes de este Major que se definirá hoy domingo en Augussta.

Breves Deportivas

