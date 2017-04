La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Villanueva: Detienen in fraganti a dos hermanos robando en una casa







Personal policial pudo encontrarlos dentro de la propiedad, a la que habían regresado por más. Es que posteriormente, en un allanamiento en el domicilio de los delincuentes, se hallaron elementos sustraidos con antelación de la misma casa. Además, se movilizaban en una moto que había sido robada en marzo. Dos jóvenes hermanos, de 17 y 22 años, fueron detenidos ayer in fraganti cuando se encontraban robando dentro de una casa ubicada en la zona de Gavazzi y San Martín, en el barrio Villanueva. Personal policial pudo aprehenderlos gracias al llamado de alerta de un vecino que notó actividad sospechosa en la vivienda damnificada. Fue así que, al llegar al lugar, los efectivos constataron que la puerta del domicilio había sido violentada. Y tras ingresar, hallaron "todo desordenado" y, posteriormente, a los dos delincuentes en la parte trasera de la propiedad. Al requisarlos, los dos jóvenes tenían en sus bolsillos relojes y joyas. Al mismo tiempo, los policías encontraron que un televisor y una mochila, entre otros elementos, habían sido dispuestos para ser trasladados. Además, en primera instancia, también se secuestró una barreta que habría sido utilizado para forzar la puerta de ingreso y una moto Suzuki AX 100 en la que se movilizaban los sujetos. Posteriormente se comprobó que el rodado tenía pedía de secuestro por una denuncia de robo radicada el pasado 23 de marzo en la Comisaría Campana. Así, ambos quedaron detenidos por "Robo agravado por efracción" y "Encubrimiento" (por tener una moto que había sido robada). Sin embargo, la investigación continuó cuando pudieron ser hallados los dueños de la casa violentada. Es que la mujer aseguró que además de los elementos incautados, también faltaban otros que no se encontraban en el domicilio. Fue así que, a última hora de ayer se dispuso un allanamiento de urgencia en la casa que habitan ambos hermanos en el barrio 9 de Julio, el cual arrojó resultados positivos, porque se encontraron objetos pertenecientes a las víctimas (entre ellos, una consola Play Station) y también partes de la moto Suzuki en la que se movilizaban y que tenía pedido de secuestro. Por ello, los investigadores creen que cuando fueron detenidos, los delincuentes se encontraban dentro de la casa por segunda vez.

MOMENTOS EN QUE LA POLICÍA TRASLADA A UNO DE LOS DETENIDOS.



