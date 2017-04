La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Paro nacional docente ”contra la represión”







CTERA convocó a una huelga general para hoy luego de la represión por parte de fuerzas federales a maestros en la plaza del Congreso. Su titular, Sonia Alesso, aseguró que el Gobierno actuó contra una "una protesta pacífica". El gremio docente CTERA convocó ayer a un paro nacional por 24 horas para este martes "contra la represión" registrada este domingo durante una protesta frente al Congreso. Así lo anunció la secretaria general del sindicato nacional docente, Sonia Alesso, quien advirtió: "No vamos a permitir que se reprima a los trabajadores; no se toca a un maestro, a un trabajador". "No se reprime una protesta social y no vamos a convalidar con el silencio la represión a los que luchan", advirtió Alesso luego de un plenario sindical en el que se adoptó la decisión de una nueva medida de fuerza nacional. Aseguró que el Gobierno "reprimió una protesta pacífica" y que el desalojo ocurrido este domingo en la plaza frente al Congreso tiene la intención de evitar que "se exprese la disidencia". "La idea era una protesta pacífica que diera cuenta de las distintas problemáticas del sector, donde hubiera charlas, mesas de debate y actividades para que el Gobierno cumpla con la ley y convoque a la Paritaria Nacional Docente", manifestó Alesso en alusión a la denominada Carpa Blanca Itinerante que se pretendía instalar. "Ninguna autoridad nacional atendió el teléfono, la policía vino a desalojar con orden de Presidencia de la Nación. Estábamos cantando el himno cuando ingresaron de la peor manera. Lo que buscan es que no se exprese la disidencia", añadió. Personal de la Policía de la Ciudad impidió la instalación de la carpa itinerante en la plaza ubicada frente al Congreso nacional, en medio de la tensión por el conflicto salarial y de incidentes. Representantes de gremios docentes denunciaron como un "intento de desalojo" por parte de la policía, que impidió a los docentes montar allí una estructura para la realización de actividades y debates públicos en torno al conflicto. "El Gobierno no puede clausurar la democracia. Se reprimió una protesta pacífica, el Gobierno se cansó de decir que tenemos que ser creativos. ¿Qué le espera a un ciudadano? ¿Cuál es la democracia de baja intensidad que nos quieren inculcar a todos los argentinos?", indicó a su vez Alesso.

