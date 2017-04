La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 La lluvia provocó tres accidentes en uno







Ocurrió sobre Panamericana. Un auto volcó y una moto terminó embistiéndolo desde atrás. Después, un Chevrolet se llevó por delante uno de los vehículos desplegados en el operativo de emergencia. Este domingo un Renault Clio volcó sobre Panamericana, ocasionando que una motocicleta que venía detrás no pudiera evitar embestirlo. Pero eso no resultó todo: minutos más tarde, durante el operativo de emergencia desplegado, un Chevrolet Agile se llevó por delante uno de los móviles que señalizaba el lugar. El primer accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana, aparentemente por causa de la lluvia. La moto Jianshe Cross no logró evadir al vehículo que había volcado e impactó contra él, lo que le provocó lesiones al conductor por las que permaneció internado en el Hospital San José. Por otra parte, el único ocupante del Clio recibió golpes leves y fue dado de alta con rápidez. Posteriormente, un movil de Comando Patrulla a cargo del teniente primero Cevasco se estacionó cruzado para señalizar a la espera de personal de Autopistas del Sol, cuando fue impactado por un Chevrolet Agile que quedó seriamente averiado, aunque su conductora no tuvo lesiones. Un móvil de Gendarmería Nacional también estuvo presente en el lugar. Pasadas las 9.30 dos grúas de Autopistas del Sol retiraron ambos vehículos y el Comando la moto, liberando los tres carriles de Panamericana bloqueados hasta ese momento.







