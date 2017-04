La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Joven productora campanense busca financiación para filmar su nuevo documental







Se trata de Florencia Franco, productora de los filmes "La lluvia es también no verte" y "Extramuros". Ahora quiere rodar una película sobre Elisa Forti, una mujer de 82 años que corre maratones y se prepara para un gran desafío en Italia. Elisa Forti tiene 82 años y un sueño: correr a fines de mayo los 25 kilómetros del Lago di Como, Italia, país donde nació y que de chica debió abandonar. El de Florencia Franco, productora de cine campanense, se conecta con el suyo: quiere rodar la historia de Elisa a partir de esa anhelada largada. "El 28 de mayo es la carrera, así que esa sería el punto de partida del documental", señaló en diálogo con LAD. Para concretarlo, Florencia y su equipo lanzaron una campaña de crowdfunding (financiación colectiva) en la plataforma digital IDEA.ME, donde "se puede aportar de manera voluntaria lo que se pueda". "Y también estamos buscando el apoyo de empresas e instituciones privadas que por los valores que transmite el documental se vean interesados", comentó. El proyecto ya tiene nombre, "Cómo corre Forti", y guion. De hecho, su escritor fue el descubridor cinematográfico de la protagonista. "Él se encuentra con esta mujer de 82 años que corre y no puede alcanzar en los entrenamientos. Ella dice que no tiene velocidad, que tiene aguante, pero es increíble cómo corre. Y le empieza a contar toda su historia de vida", contó Florencia. Forti salió de Italia a los 14 años escapando de la guerra, que por esas vueltas de la vida la volvió a encontrar en nuestro país, cuando uno de sus hijos fue enviado a Malvinas. "Es una señora que toda anécdota que tiene es de superación, de enfrentar las adversidades y salir para adelante. Y todo esto se plasma en esta decisión de empezar a correr a los 70 años, cuando uno piensa que ya todo empieza a cerrarse", dijo Florencia. "Toda esa historia tan rica y emocionante es la que queremos contar en una película", expresó. El equipo detrás del proyecto "Cómo corre Forti" no para. Está manteniendo reuniones con empresas de la zona para avanzar en acuerdos de financiación. Además, lleva adelante una activa campaña en las redes sociales para promover el rodaje de la película y conseguir la ayuda necesaria. Las coordenadas: @comocorreforti en Facebook, Twitter e Instagram. Después de rodar en el Lago Di Como, la idea es continuar en Buenos Aires porque quieren "seguir a Elisa en las distintas carreras. Esta peli se va a contar con Elisa corriendo", adelantó Florencia. Más fotogramas La productora campanense tiene en su haber dos reconocidos documentales: "La lluvia es también no verte", sobre Cromañón, y "Extramuros", una obra sobre la vida del escritor chaqueño Miguel Ángel Morfino y estrenada hace poco en el cine Goumont. "Morfino fue preso político durante la última dictadura militar. Tanto él como su familia tienen una historia increíble de militancia", comentó la cineasta. El documental próximamente será estrenado también en Orion, el "Netflix argentino", donde se podrá ver online.

FORTI DEJÓ ITALIA A LOS 14 AÑOS, POR LA GUERRA. EMPEZÓ A CORRER A LOS 14.





LA CARRERA ES EL 28 DE MAYO Y SERÍA EL PUNTO DE PARTIDA DEL DOCUMENTAL.



