NADA AFUERA Aunque los rendimientos de Villa Dálmine no han sido tan distintos como local y visitante, la eficacia sí. En Campana, el Violeta está invicto este año y sumó 5 de los 9 puntos disputados en Mitre y Puccini (una victoria y dos empates). En cambio, como visitante acumula tres derrotas en tres presentaciones. En total, arrastra cuatro partidos sin caídas como local (dos triunfos y dos empates) y once sin victorias como visitante (tres empates y ocho derrotas). EL BICHO EN LO MÁS ALTO Con tres goles del "Polaco" Francisco Fydriszewski (ex Villa Dálmine), Argentino Juniors goleó anoche por 4 a 1 a Estudiantes de San Luis y llegó a lo más alto de la tabla de posiciones. Claro, con un partido más que Guillermo Brown de Puerto Madryn, que postergó su encuentro de esta fecha ante Flandria (recién jugarán el 23 de mayo). Además, ayer, Santamarina le ganó 1-0 en Tandil a All Boys y, de esa manera, comparte ahora la quinta ubicación. El resto de los resultados de esta fecha 26 fueron: Los Andes 3-1 Atlético Paraná; Nueva Chicago 0-1 Douglas Haig; Chacarita 1-0 San Martín (T); Instituto 2-1 Crucero del Norte; Gimnasia (J) 2-1 Villa Dálmine; Boca Unidos 1-2 Almagro; Independiente Rivadavia 0-0 Ferro Carril Oeste; y Juventud Unida 1-3 Brown (A). Aunque dispuso de una chance para empatarlo en tiempo adicionado, estuvo más cerca de ser goleado por Gimnasia, que finalmente se impuso 2-1 con goles de Vila y Virreyra. El juvenil Mazzcocchi descontó para el Violeta a los 44 del ST. El sábado recibe a Chicago en Campana. Luego de conseguir su primera victoria del año frente a Los Andes, Villa Dálmine viajó hasta Jujuy con la idea de seguir mejorando desde lo futbolístico y, sobre todo, seguir sumando. Sin embargo, cada presentación como visitante termina siendo un sufrimiento para el equipo de nuestra ciudad, que acumula 11 presentaciones fuera de Campana sin triunfos (ocho derrotas y tres empates). Una racha que Gimnasia acentuó el domingo por la tarde, aunque con cierta piedad: es que el Lobo jujeño pudo haber goleado al Violeta. Sí: el 2-1 final no refleja el trámite del encuentro que, incluso, brindó en tiempo adicionado una oportunidad para que los dirigidos por Facundo Argüello llegaran al empate. Habría sido un premio demasiado grande para un Villa Dálmine que salió a tratar de anular a Gimnasia, pero que descuidó las pelotas paradas y, así, el local pudo abrir el marcador para luego manejar el trámite con suficiencia ante un Violeta que pareció no estar preparado para ir en busca del empate. Por eso, cuando se adelantó en el segundo tiempo, dejó muchos espacios que el Lobo no supo aprovechar para cerrar el juego. Entonces, cuando el juvenil Juan Manuel Mazzocchi marcó el descuento en el cierre del tiempo regular, se encendieron las alarmas en Jujuy y la esperanza en Campana. Pero el adicionado sólo le dio un remate a Núñez desde la medialuna del área (se desvió en un defensor). Lo dicho: el premio habría sido muy grande para el Violeta. Y tampoco habría alcanzado para tapar una actuación que volvió a dejar más dudas que certezas. EL PARTIDO Con los cambios anunciados (Alonso, Falcón y Favalli por Coronel, Figueira y Carboni), Villa Dálmine se plantó en tierras jujeñas con un esquema 4-5-1. Los tres volantes centrales se cerraban (Recalde, Falcón y Palma) y a sus costados se ubican Favalli y Ruiz para replegarse en campo propio. Así, la idea era dejarle la iniciativa a Gimnasia pero no entregarle espacios para atacar. Entonces, los defensores locales manejaban el balón con comodidad, aunque sin posibilidades de hallar pases interiores o aperturas hacia los costados. Parecía que el Violeta lo podía maniatar al Lobo, pero retrocedía tanto que cuando recuperaba el balón, el campo ajeno y sobre todo Cérica le quedaban muy lejos. Y así fue renunciado a la tenencia del balón a la espera de alguna contra que contase con la complicidad del fondo local (la cancha estaba rápida y blanda y se prestaba para eso). Sin embargo, todo empezó a cambiar a los 21 minutos, cuando un córner (originado en un rebote tras un pelotazo) se transformó en la llave que Gimnasia tanto buscaba. Es que la ejecución de Sanabria fue muy buena y el anticipo de Luis Vila para desviar el balón al segundo palo, todavía mejor. El gol, producto de una jugada aislada, dejó sin sentido el Plan A de Villa Dálmine. Y aunque Ruiz y Favalli se adelantaron más por los costados, el arco de Cavallotti no vislumbró aproximaciones peligrosas. En cambio, Gimnasia tuvo el segundo en los pies de Maldonado, pero el volante (que fue lo más claro de la primera parte) se demoró en la definición y Zamponi alcanzó a taparlo sobre el borde del área chica. Con los mismos nombres, el Violeta salió a jugar el segundo tiempo 20 metros más adelante. Y estuvo muy cerca de alcanzar el empate a los 7 minutos, cuando Cérica no pudo darle dirección a su solitario cabezazo (preciso centro de Ruiz). Pero esa llegada terminó siendo aislada. Es que en su ambición (y confusión) por buscar el arco contrario, los de Argüello comenzaron a dejar espacios y a entregar muchos errores en el fondo. Porque Gimnasia siguió ganando en cada pelota aérea que llegó a las inmediaciones de Otarola y porque tanto Alonso como Núñez, con sendas fallas, permitieron que Vila tuviera dos acciones de frente al arquero Violeta. Y así como los cambios no le modificaron la cara a Villa Dálmine, sí le dieron resultados al "Negro" Gamboa, que a los 21 mandó a Ulises Virreyra a la cancha y que dos minutos después festejó el puntazo que metió el juvenil jujeño anticipando a un Alsina que sólo se preocupó por tratar de agarrar al delantero. Sí, con dos claros anticipos ofensivos (antes Vila sobre Alonso), Gimnasia se ponía 2-0. Y estaba bien. De allí en adelante, el Lobo podría haber concretado la goleada. Porque Alonso y Alsina siguieron teniendo grandes complicaciones; porque el remate cruzado de Maldonado dio en el palo; y porque la gran trepada de Díaz encontró una brillante respuesta de Otarola, entre otros ataques locales. La ilusión Violeta recién despertó en el final. A los 38, Mazzocchi definió muy cruzado cuando enfrentó cara a cara a Cavallotti. Y a los 44 minutos, Luciano Recalde arremetió un despeje del fondo jujeño y el balón le quedó a Mazzocchi, quien controló y sin dejar que el balón toque el piso definió al segundo palo. Con el descuento, Villa Dálmine fue por el milagro en tiempo adicionado. Y casi se le da cuando Ruiz desbordó por izquierda y metió el centro atrás: apareció Núñez y desde la medialuna del área buscó darle con comba de zurda. Sin embargo, se interpuso un defensor jujeño y toda ilusión se desvaneció en ese momento. Ahora, para el Violeta llegará el tiempo de pensar en Nueva Chicago, su rival del sábado en Campana, sabiendo que luego, el miércoles 19, visitará a Argentinos Juniors. Dos compromisos muy difíciles en los que necesita mostrar otra cara y encontrar resultados que también permitan vislumbrar otro presente a futuro. SÍNTESIS DE PARTIDO GIMNASIA DE JUJUY (2): Maximiliano Cavallotti; Cristian Díaz, Sebastián Sánchez, Matías Molina, Ignacio Sanabria; Alejandro Frezzotti, Nicolás Olmedo, Rodrigo Morales, Ramiro Maldonado; Milton Céliz y Luis Vila. DT: Fernando Gamboa. SUPLENTES: Carlos De Georgi, Luis Casarino, Pablo Cortizo, Enzo Serrano, Gabriel Arce, Ulises Virreyra y Cristian García. VILLA DÁLMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Luciano Recalde; Pablo Ruíz, Horacio Falcón, Fabrizio Palma, Federico Recalde, Lucas Favalli; y Ezequiel Cérica. DT: Facundo Argüello. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Jorge Demaio, Gaspar Lezcano, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. GOLES: PT 21m Luis Vila (G). ST 23m Ulises Virreyra (G) y 44m Juan Manuel Mazzocchi (VD). CAMBIOS: ST 13m Mazzocchi x Favalli (VD), 14m Núñez x Palma (VD), 20m Virreyra x Céliz (G), 22m Carboni x F. Recalde (VD), 35m Arce x Frezzotti (G) y 40m García x Vila (G). AMONESTADOS: Díaz (G); Falcón (VD). CANCHA: Gimnasia (J). ÁRBITRO: Pablo Díaz. ASISTENTES: Dulio Montero y Jorge Mendoza

EL JUVENIL JUAN MANUEL MAZZOCCHI MARCÓ EL DESCUENTO A LOS 44 DEL SEGUNDO TIEMPO.





FEDE RECALDE INTENTA ESCAPAR A LA MARCA DE MORALES. EL VOLANTE VIOLETA FUE REEMPLAZADO EN EL ST.





CERICA LUCHA CON FREZZOTTI POR EL BALÓN. "PASTELITO" TUVO UNA CHANCE MUY CLARA PARA EL 1-1 CUANDO SE JUGABAN 7 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. TERCERO DEL JUVENIL El delantero Juan Manuel Mazzocchi (20 años, oriundo de Alsina) convirtió su tercer gol en Primera División: ya le había marcado a Estudiantes de San Luis en su debut y también a Brown de Adrogué. Así, frente a Gimnasia de Jujuy marcó su primer gol en condición de visitante.

