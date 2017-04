La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Calendario Maya:

ESPEJO 10, energía de corte que se concreta.Representa el sinfín del orden universal. resuena en nuestro interior y es el último escalón para ordenar nuestras emociones antes de la transformación. El Espejo viene a proponernos cortar con lo que nos hace vibrar mal, con la idea que todo tiene que ser con sacrificio, las energías del día vale conocerlas para aprovecharlas y dejarlas fluir, no resistirlas. Esta energía nos hace ver a nuestro alrededor y si "sabemos ver", el reflejo que nos devuelve la sociedad, la realidad y el entorno tendremos una imagen multiplicada que nos mostrará todo lo que tenemos que modificar para poder vernos mejor y superarnos día a día. Es una energía un poco compleja porque Etznab que es el nombre de este sello en Maya, simboliza el sacrificio y el autosacrificio en busca de la liberación máxima. Día para cortar la negación y aceptar la Luz. Nos va a hacer ordenar todo los que se encuentre desacomodado, darle fluidez a las situaciones estancadas y reflejar la VERDAD siempre, por su puesto si estamos en equilibrio y bien aspectados. Soltar el pasado y dejar de ocultar emociones resentidas. Hoy nos puede mostrar imágenes que no queremos afrontar o no queremos ver, o asimilarlas como propias. Si estamos fuera de nuestro centro seguiremos engañándonos y comprando verdura podrida. Eztanb era el cuchillo de obsidiana que los Mayas usaban para hacer los sacrificios, por eso es energía de corte. Cortar, o cortarse DUELE, por eso cuesta!! Estaremos realistas, pero también puede haber mucho celo dando vuelta. Excelente día para rituales,hacer pedidos de corte de lazos, ,esos lazos que nos atan , nos contaminan y nos atrasan en la evolución. Feliz Martes para todos, mañana será TORMENTA 11, LA ENERGÍA DEL AÑO, MUY INTENSA! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

