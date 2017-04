La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Gustavo Dappiano: ”El éxito de Mamma Mía es el resultado del trabajo del equipo municipal”







Luego de cuatro funciones a sala llena, el director del Taller de Comedia Musical destacó el acompañamiento de la gestión a los artistas y valoró el compromiso del intendente Sebastián Abella a la hora de promover el teatro y la cultura. Despliegue de vestuario, escenografía, actuaciones de excelencia y puro ritmo se destacaron la puesta en escena del musical "Mamma Mía". La nueva versión de Gustavo Dappiano cautivó al público campanense durante cuatro noches y el elenco del Taller Municipal de Comedia Musical volvió a lucirse. Tras el gran éxito, el director del taller destacó el acompañamiento del público con funciones a sala llena y se mostró orgulloso al mencionar que "es muy bueno que la comunidad apoye el teatro local". Dappiano apostó a reversionar un clásico de Broadway. Y, según explicó, "fue un gran desafío". "Los alumnos están felices con los resultados. Ellos se suben al escenario y en cada función dan lo mejor de sí. Viven cada presentación como si fuera siempre un estreno", comentó. El público disfrutó de la propuesta. El musical resultó ser muy versátil y permitió pasar de la risa al llanto de un momento a otro. Lo cómico y lo emotivo estuvieron presentes todo el tiempo. "Quiero agradecer al Municipio. El éxito de Mamma Mía es el resultado del trabajo de un equipo municipal. No solo se trata de mis alumnos en escena y de mí dirigiendo la obra", subrayó. Luego, añadió: "Detrás del escenario hay una labor muy importante. Esta gestión municipal logró que los artistas puedan sentirse acompañados sabiendo que el compromiso no es solo nuestro sino también de todos los que nos rodean" Finalmente, ponderó el trabajo del intendente Sebastián Abella: "Él logró que los talleres nos sintamos orgullosos de hacer presentaciones para poder mostrarle a la comunidad cuál es nuestro trabajo. La labor de su taller no se detiene y luego de un este nuevo éxito ya se encuentra trabajando en "El extraño mundo de Jack" para deslumbrar una vez más al público.

20 alumnos en escena protagonizaron cuatro funciones.





Impecable. El taller estuvo atento a cada detalle para ofrecer un gran show.



