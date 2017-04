Los gremios locales repudiaron la represión y confirmaron su adhesión al paro anunciado por CTERA

NOTICIA RELACIONADA: Paro nacional docente ”contra la represión” Los referentes gremiales docentes de la ciudad criticaron con dureza al Gobierno nacional por la represión sufrida por sus colegas en Plaza Congreso el día domingo, manifestando su preocupación por la escalada de "violencia" mostrada por el Estado en la última semana. En ese marco, confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por la CTERA para hoy. "Ningún docente puede estar en contra (del paro). Esta es la gota que rebalsó el vaso", remarcó la Secretaria General de SUTEBA Campana, Sonia Rafael. Sostuvo además que el accionar del Gobierno va a unificar a los maestros: "Si un docente no se siente tocado por la represión, estaríamos retrocediendo muchos años". Desde FEB, Juanita Fornarini repudió el hecho y señaló que estamos "en plena democracia y se tienen que cumplir las leyes", en referencia a la falta de convocatorias por paritarias y el derecho a la libre expresión. "Por más que quieran las autoridades minimizarla, para nosotros es gravísimo", subrayó sobre la represión. "Nos caló muy hondo", dijo por su parte Pedro Espinoza, titular de UDOCBA. "Nos dio mucha bronca, mucha desazón, y nos puso en alerta porque parece que el Gobierno no quiere resolver el problema educativo", consideró. Espinoza indicó que el Gobierno les pidió a los docentes "dejar los paros" y los gremios respondieron "cambiando de medidas", entre ellas la instalación de la carpa itinerante "para contarle al público lo que estaba pasando" en el conflicto docente. "Y nos encontramos -afirmó- con situaciones que pensábamos ya no íbamos a ver". Y confirmó que su sindicato se plegará a la huelga más allá de pertenecer a la CGT. "Entre la semana pasada y esta, no hubo un llamado de Provincia para paritarias. Así que también se suma eso. Querían dialogar con los chicos en las aulas pero tampoco llamaron al diálogo", añadió. Mañana a partir de las 19 horas SUTEBA llevará adelante el Festival por la Escuela Pública en la plaza Eduardo Costa. Tanto UDOCBA como FEB se le unirán.

POR LOS HECHOS OCURRIDOS EL DOMINGO, AYER SE REALIZÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN SUTEBA".



Los gremios locales repudiaron la represión y confirmaron su adhesión al paro anunciado por CTERA

