La marcha post verdadera

"La falta de honestidad en política no es nada nuevo, pero la forma en que algunos políticos mienten en la actualidad, y los daños que pueden causar al hacerlo, es preocupante". La cita pertenece a The Economist, y fue rescatada para estas páginas por el Presidente del Concejo Sergio Roses en octubre del año pasado, cuando disfrutamos de su editorial "Campana en la era de la post-verdad". Y sí… estoy más convencido de que somos todos rehenes en el mismo lodo, donde la verdad es cada vez más difícil de discernir. Te cuento.

Días pasados concurrí a la versión local de la Marcha #1A. Sí, la del gobierno. Vos dirás: "¿Y a éste qué le picó? ¿le pega al gobierno y va a su marcha?". Ojo: dije fui, no que haya marchado. Fui el primero en llegar a la plaza Eduardo Costa. Pasé unos cuantos minutos en soledad, y ni bien empezó a caer gente, me aproximé a charlar con unas 5 señoras. Las mismas (no sin antes hacerme llegar algún chicaneo), comenzaron a desplegar toda una batería de opiniones explicando su postura con una verborragia que, debo reconocer, me tomó por sorpresa.

Vos dirás: ¿y de qué sirve ir a un lugar donde sabés de antemano que no comulgan con tu visión de país? Creo que es fundamental asomarse cada tanto a charlar con el que piensa distinto. Para el que quiere entender y aprender, y es lo que intento hacer todos los días, creo que es fundamental entender de primerísima mano cómo piensa el que no piensa como yo. Te puedo asegurar que es muy enriquecedor, porque es una forma de escapar de la post -verdad, de los filtros de cúpulas, dirigentes, o medios de comunicación.

No debatí con las chicas. Si me conocés, imaginarás que ganas no me faltaron. Sólo las escuché y me fui. Tan sólo esboce que me hubiera parecido más apropiado que se utilizaran símbolos del gobierno, no sé, una remera amarilla, banderas partidarias o globos durante la marcha. Pero no se los dije a modo de chicana, sino porque me parece que era una actitud más transparente. A mi jamás se me ocurriría arriar una bandera con la imagen de Eva Perón. Nunca me percaté en lo más mínimo que a alguien le pueda llegar a desagradar u ofender (no es mi problema), la libertad es libre.

Y hablando de libertad y de post-verdad, está claro que cada uno puede decir lo que se le ocurra. Pero considero una reverenda pavada mal instalada que dice: "Con las huelgas no se gana nada". Eso no sólo es una pavada, sino que es mentira. Los gobiernos cuentan con toda una serie de herramientas para conducir un país y está muy bien que así sea en democracia. Pero el trabajador tiene sólo una herramienta concluyente: la huelga. Esa es la única verdad al respecto. Si te dicen que hay otras formas, te mienten así de simple. Lo cierto es que todas y cada una de las conquistas laborales a nivel mundial durante la historia de la humanidad a favor del trabajador, llegaron tras una huelga. Sobran bibliotecas enteras que lo comprueban.

No cuestiono al que se adhirió ni al que no. Ni tampoco me prendo en el debate sobre el sindicalismo argentino. De lo que no debemos perder el foco, es de la crisis social reinante. "La única verdad es la realidad" dijo ya sabemos quién. Y creo que el gobierno no quiere ver la realidad, e inventa una verdad paralela y parcial, post-verdadera.

Si el gobierno sigue haciendo oídos sordos y continúa obstinado en este plan económico excluyente de las clases medias y bajas (que ya fracasó), el problema seguirá profundizándose y puede lograr, sin querer, que se cumpla su mayor temor: que la gente se una, pero en las malas, cosa que también ya pasó en nuestro querido país.

Dejo un párrafo final para las marchas de #niunamenos, las más nobles y dolorosas de todas. Ojalá, como decimos después de cada hecho, la tragedia de Micaela sea un punto final a esta locura.

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi