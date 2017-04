FR: ”La demora de la obra pública se debe a que el Ejecutivo duerme los expedientes”

P U B L I C



Lo aseguraron Ghione y Colella, en respuesta a las declaraciones del intendente el viernes cuestionando la ausencia de los ediles en la sesión del jueves que imposibilitó el tratamiento del proyecto para ampliar la avenida Rivadavia. Los concejales del Frente Renovador criticaron al equipo del Ejecutivo municipal porque "duermen los expedientes" de obra pública, retardando su aprobación en el HCD. Las declaraciones de los massistas vieron en respuesta a los dichos de Abella el viernes, cuando fustigó a los ediles opositores que se ausentaron de la sesión ordinaria prevista para el jueves, imposibilitando la validación del convenio firmado con provincia para iniciar el proyecto de ensanche de la avenida Rivadavia entre el Arco y la rotonda de Las Acacias. "Al intendente le preocupan los días que se pierden por el estudio de los expedientes en el HCD pero no repara que el inicio de las obras demoran meses entre el proceso administrativo y las malas decisiones que toman sus propios funcionarios", sostuvo Juan Ghione. Y dio un ejemplo: "En Otamendi, todavía no hay noticias de las obras anunciadas por casi 100 millones de pesos porque un funcionario definió hacer un polideportivo donde hoy funciona un club del barrio, todavía hoy no se ha hecho nada". Por su parte, Colella señaló que "el caso más notorio fue la sala de atención médica de la Isla, lo tuvimos que tratar en sesión extraordinaria como si fuera una urgencia, después que el expediente estuvo durmiendo casi un mes en el Departamento Ejecutivo". "Los playones de Las Praderas y La Josefa –añadió- se aprobaron en el HCD en 72 horas hábiles y se demoraron más de seis meses en iniciar las obras, utilizando procesos de licitación abreviados de dudosa constitucio-nalidad". Ghione dijo que tiene la duda de si al intendente Abella "no le informan dónde tiene dificultades la administración o bien se lo dicen y no lo entiende", y que el proyecto de la Rivadavia "es un nuevo ejemplo de esto". "El oficialismo pretendía tratarlo y aprobarlo sobre tablas el jueves pasado, recién ahora se convoca a una reunión para el lunes con el secretario de Obras para que explique de qué se trata ya que en el expediente ni siquiera hay un esquicio o un dibujo de la obra a realizar, no se sabe si es una avenida doble mano con canteros en el centro o una cinta de hormigón de una mano de ida y vuelta. No está resuelto el acceso a los barrios, no se indica si incluye rotonda o semáforos, con lo cual seguiríamos con los mismos problemas de hoy", comentó. "Debería preverse la construcción de sendas para bicicletas que brinden seguridad a quienes transitan hoy con ese medio de transporte y los que seguramente se trasladarán en el futuro. Nada se dice sobre la obra pluvial para resolver los variados problemas de escurrimiento de esa zona. Lo que hagamos hoy debe servir por lo menos para los próximos 50 años y no podemos dejarlo en funcionarios que ni siquiera son de nuestra ciudad ni conocen nuestra idiosincrasia, ni las cuestiones urbanísticas y sociales de esa zona", amplió Ghione. Por último, advirtieron que el Gobierno busca "nuevamente" aprobar "un proyecto que reincide en delegar en el Ejecutivo Municipal funciones que son propias del HCD, autorizando la tramitación y suscripción de toda otra documentación necesaria para la obra, con lo cual lo que se apruebe ahora no requiere de ningún otro tratamiento legislativo".



FR: ”La demora de la obra pública se debe a que el Ejecutivo duerme los expedientes”

