A los pocos días de comenzado el análisis de la Rendición de Cuentas del año 2016, el equipo económico de la Unión Vecinal Dellepianista, liderada por Axel Cantlon, comenzó a compartir algunos de los hallazgos del análisis. "En la primera revisión un nuevo concepto llamó poderosamente la atención, ya que entre los conceptos que componen la recaudación municipal aparece un nuevo rubro: el ´12.9.04.00 - Otros ingresos a distribuir´", explicó Cantlon. "Resulta sumamente llamativo que una rendición de cuentas tenga casi 10 millones de pesos de ingresos "a distribuir" y sin asignar correctamente", remarcó el exconcejal. "Es fundamental que la rendición de cuentas sea explícita en sus conceptos. ¿Qué quiere decir a distribuir? ¿Será que el municipio cobró el dinero y todavía no tiene claro a qué tasa corresponde o peor aún, no sabe qué contribuyente pagó?", se preguntó el líder de la UV Calixto Dellepiane. "Este será uno de los temas sobre los cuales la Secretaría de Hacienda deberá responder. Resulta raro que casi cuatro meses después de haber cerrado el ejercicio tengan ese tipo de partidas y por semejantes valores. Resulta al menos una desprolijidad que requerirá explicaciones detalladas", advirtió, al tiempo que señaló la importancia que tiene este tema: "Esta no es una rendición de cuentas más. Esta rendición de cuentas exige al oficialismo un extremo cuidado, ya que se trata de la primera rendición de un año completo de gestión del PRO en Campana. La revisión de los recursos municipales va a tener una especial mirada, en un año marcado por aumentos desmedidos de tasas y desprolijidades de implementación por parte de la Secretaría de Hacienda".



Rendición de cuentas: Cantlon cuestiona que haya $10 millones ”dando vueltas”

