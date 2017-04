La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Solicitada:

Confederación General del Trabajo. Regional Campana - Zárate









Ante la represión: Unidad, Solidaridad, Organización y Lucha Una vez más los trabajadores argentinos, en este caso particular nuestros docentes, sufren la represión de un gobierno oligárquico, que no se conforma con haber provocado cientos de miles de despidos, ignorar paritarias, endeudar a la Nación por varias generaciones y destruir la industria nacional, sino que también, al mejor estilo de las dictaduras que hemos sufrido, golpea y encarcela a compañeros. Quince meses de gestión han sido suficientes para comprobar que este gobierno carece de vocación democrática y que está dispuesto a usar cualquier medio para imponer sus ideas. Sus integrantes en nada han respetado el sentido republicano que tantas veces declamaron cuando no eran gobierno. La Confederación General del Trabajo, Regional Campana Zárate, repudia lo actuado por el gobierno nacional, se solidariza con los compañeros docentes y hace un llamado a su entidad madre para organizar una respuesta acorde a la agresión recibida. Ante los despidos, la pérdida de derechos y la represión un camino a seguir: unidad, solidaridad, organización y lucha. CGT Regional Campana-Zárate

