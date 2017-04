La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Gran interés de jubilados por el nuevo préstamo Argenta







Son de hasta 60 mil pesos. Más de 3.300 jubilados lo solicitaron en el primer día de funcionamiento. Se pueden devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas con la Tasa Nominal Anual del 24%. A partir del anuncio efectuado el pasado 31 de marzo por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre las nuevas características de los préstamos ARGENTA, en su primer día de implementación el programa muestra un crecimiento notable: la cantidad de solicitudes ascendió a 3.886 por un monto de 111 millones de pesos, en contraste con las solicitudes realizadas anteriormente, que promediaban los 2800 préstamos diarios por un monto de 65 millones de pesos. Con los nuevos préstamos ARGENTA, los jubilados y pensionados pueden solicitar un monto que va desde $5000 a $60.000, a devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas. Con esta nueva modalidad, incluso un jubilado que cobra la mínima ($6394) puede acceder al monto máximo ofrecido. La relación cuota/ingreso no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales y la Tasa Nominal Anual es de 24%, independientemente de la cuota elegida. Vale recordar, que el préstamo se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio. CÓMO SOLICITARLO Para gestionar el préstamo, el titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130. El día del turno los jubilados deberán: - presentarse con Documento de Identidad en la oficina de la ANSES asignada. - elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales. - firmar la solicitud del préstamo. IMPORTANTE El dinero será acreditado en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, es decir, en la cuenta donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.









