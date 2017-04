La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Primera D:

El encuentro, que debía disputarse ayer, fue postergado por las inclemencias climáticas al igual que los otros dos cotejos programados para el lunes y el que estaba pautado para el domingo. La fecha recién continuaría hoy con tres encuentros. Las importantes precipitaciones caídas el domingo y ayer lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores obligaron a suspender los encuentros programados por la 21ª fecha de la Primera D. Entre ellos, el partido que Puerto Nuevo debía disputar ayer frente a Victoriano Arenas en Valentín Alsina. Sin embargo, ya fue rápidamente reprogramado el Auriazul, que se presentará mañana miércoles desde las 15.30 horas frente a Victoriano Arenas. De la misma manera, también fueron reprogramados para mañana Juventud Unida vs Liniers y Yupanqui vs Leandro N. Alem, los otros dos cotejos que debían disputarse ayer. En tanto, el suspendido del domingo entre Central Ballester y Centro Español todavía no tiene fecha de reprogramación. Así, hasta el momento, sólo se disputó un único encuentro de esta fecha 21: fue el sábado, cuando Argentino de Rosario venció 1-0 como local a Lugano. Con ese triunfo, el Salaíto llegó a los 36 puntos e igualó a Victoriano Arenas en la cuarta posición del campeonato, quedando por detrás de los tres líderes que tiene el certamen: Leandro N. Alem (43), Ituzaingó (43) y Atlas (38). Para hoy están pautados otros tres juegos que dependerán seguramente de cómo continúen las condiciones climáticas: Atlas vs Lamadrid, Muñiz vs Claypole y Deportivo Paraguayo vs Ituzaingó, todos desde las 15.30 horas.

Estadio Saturnino Moure de Victoriano Arenas. Foto: Twitter @DPotreroOk





