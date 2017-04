La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/abr/2017 Básquet:

Fueron los dos mejores del Final Four del Provincial de Clubes que también disputaron Independiente de Tandil y Racing de Olavarría. El pasado fin de semana culminó el Torneo Provincial de Clubes 2016/17. Y la celebración quedó toda en la zona: es que Presidente Derqui e Independiente de Zárate conquistaron los dos ascensos al Torneo Federal (ex Liga B) que estaban en juego en el Final Four. De esta manera, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) tiene hoy a cuatro equipos en el Torneo Federal. Los dos recientemente ascendidos y Sportivo Escobar y Atlético Pilar, que se encuentran disputando el repechaje de la Región Bonaerense de la actual edición de este certamen. Presidente Derqui, que fue el anfitrión del Final Four por haber sido el equipo mejor ubicado en la fase regular, se terminó coronando campeón del cuadrangular y el Provincial al vencer a Racing de Olavarría el viernes; a Independiente de Zárate el sábado; y a Independiente de Tandil el domingo. En tanto, el ascenso del Rojo fue más sufrido. Comenzó con el pie derecho al vencer a su homónimo de Tandil, para después caer ante Derqui. Pero con los resultados puestos, sabía que si vencía a Racing de Olavarría (que clasificó al Final Four tras eliminar a Ciudad de Campana) se aseguraba su pase al Federal. Sin embargo, a pesar de ganar por 9 cuando promediaba el último cuarto, Racing (que ya no tenía chances) casi la arruina la fiesta al vencerlo 81-79 en tiempo suplementario. Entonces, Independiente (Z) pasó a depender de Derqui, que con el ascenso ya asegurado, igualmente dio cuenta de Independiente de Tandil, coronándose campeón invicto del cuadrangular y permitiendo que ese resultado también se festeje en Zárate. El Rojo, dirigido por Oscar Comelli, contó en sus filas con dos jugadores de nuestra ciudad: Juan Martín Petrosino y Nicolás Montero.

