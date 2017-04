Marcha para acompañar el pedido de justicia por Micaela

Fue encabezada por agrupaciones de izquierda y estudiantiles por el centro de la ciudad compartiendo consignas como #NiUnaMenos, Justicia x Micaela, entre otras. Ayer en Concepción del Uruguay, los restos de la joven fueron despedidos por una multitud.

Decenas de personas se movilzaron ayer por el centro de la ciudad para reclamar justicia por el femicidio de Micaela García y el fin de la violencia machista.

La convocatoria, lanzada a través de las redes sociales por agrupaciones de izquierda y estudiantiles (como Pan y Rosas - PTS), se realizó frente a las puertas del Instituto de Formación Docente Nº 15, marchó alrededor de la plaza Eduardo Costa y por todo el largo de la Av. Rocca.

"Justicia x Micaela" y "El Estado es responsable" era las consignas de la bandera que encabezaba la protesta. También había pancartas en repudio a la institución policial, mientras que el grupo prinicipal pidió en varios oportunidades por el aborto "legal, libre y gratuito".

Este martes, más de 1500 personas, entre familiares, amigos, vecinos y militantes de la "Juventud Evita", participaron en Concepción del Uruguay del velatorio de los restos de Micaela.

Pasadas las 13, la voz del "Indio" Solari sorprendió a todos cuando se escuchó por altoparlantes. El cantante se presentó en el velatorio y tras un diálogo telefónico con los padres, accedió a cantar un fragmento de una de sus canciones.

El lunes, el juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, el magistrado que le otorgó el 1º de julio del año pasado la libertad condicional a Sebastián José Luis Wagner, el principal sospechoso de matar a Micaela García y que había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, solicitó una licencia médica de 20 días por "depresión" ante las autoridades judiciales.

Por liberar a Wagner, Rossi recibió numerosas críticas. De manera puntual, el presidente Mauricio Macri consideró que "el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma", aseguró el mandatario.

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Justicia, Germán Garavano (solicitó la destitución de Rossi), y numerosos dirigentes políticos y asociaciones civiles que plantearon la necesidad de impulsar un proceso de juicio político para removerlo del cargo.