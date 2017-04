La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/abr/2017 Se incendió una precaria vivienda en Otamendi







Fue en Cordero al 400. No había nadie en la propiedad. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar el siniestro. Minutos antes del mediodía de ayer se incendió una precaria vivienda ubicada bajo frondosos árboles en la parte más alta de la calle Cordero, en el barrio Otamendi. Al momento de iniciarse el siniestro no estaban presentes los moradores de la precaria construcción (tipo casilla), que, según trascendió, es habitada por dos personas mayores. Las llamas consumieron rápidamente la totalidad del lugar y debió intervenir personal de Bomberos Voluntarios para sofocar el siniestro y evitar la propagación del fuego. Los servidores públicos trabajaron arduamente con la ayuda de vecinos para extinguir el fuego, correr las chapas y maderas para despejar el lugar y asegurarse de que no quedaran restos encendidos. Aunque no se pudo establecer el motivo del incendio, en el lugar se especulaba con la posibilidad de un cortocircuito en algún artefacto que pudiese haber quedado enchufado.

VECINOS COLABORARON PARA RETIRAR CHAPAS Y OTROS MATERIALES.











