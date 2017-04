La jueza Mónica Ayerbe derivó la decisión al supremo tribunal bonaerense, donde ya se tramitan similares demandas iniciadas en otros distritos. El bloque de concejales del PJ-FpV y la Asociación Usuarios Organizados, confían en un fallo favorable "más temprano que tarde". El Juzgado Contencioso-Administrativo de Zárate-Campana declaró su imcompetencia para evaluar la demanda contra la Tasa de Red Vial presentada por el bloque de concejales del Frente Para la Victoria junto a la Asociación de Usuarios Organizados (AUO), por lo que ambas entidades continuarán su accionar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Confían en que "la Tasa Vial va a ser declarada inconstitucional más temprano que tarde". El día de ayer, la jueza Mónica Ayerbe firmó la sentencia en la que se declara incompetente para tratar la inconstitucio-nalidad de la Tasa de Mantenimiento Vial, promovida por el gobierno municipal, que aumentó el precio de los combustibles en nuestra ciudad. Los concejales del FPV y AUO iniciaron la demanda judicial contra la tasa entendiendo que la misma es inconstitucional por confrontar con la Ley Nacional de Combustibles, la Ley de Coparticipación Federal y por constituir una doble imposición con otras tasas municipales como la de Barrido y Limpieza o la de Red Vial, ambas creadas para el mantenimiento de calles, entre otros objetivos. La presentación efectuada cuenta con el respaldo de varias sentencias judiciales contrarias a la tasa en distintos municipios del país, explicaron los ediles y miembros de la AUO. Sin embargo, la Justicia local consideró que la Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene la competencia originaria para resolver la cuestión, ya que allí tramitan causas de otros distritos con la misma finalidad de declarar la inconstitucional de la polémica Tasa Vial. Al respecto, la titular de AUO, Dra. Romina Carrizo, expresó que no van a apelar la decisión de Ayerbe porque "una de las alternativas que estudiamos desde el principio fue acudir directamente a la Corte mediante un recurso de inconstitucionalidad. Elegimos litigar en nuestro distrito pensando en acortar los plazos procesales para que nuestros vecinos se vean protegidos con la suspensión del aumento a los combustibles, tal como lo solicitamos en la medida cautelar", explicó. "Ir a la Corte tiene como positivo que obtendremos una sentencia firme e irrevocable ya que, dados los análisis de derecho y la normativa vigente, sin lugar a dudas la Tasa Vial va a ser declarada inconstitucional más temprano que tarde", añadió. Por su parte, la concejal Soledad Calle manifestó que van a "defender" a los campanenses ante la Suprema Corte, al considerar que la tasa generó "abusos " que el Gobierno deberá "corregir". "Pero en el caso de la Tasa Vial se ha ido más allá porque no atenta sólo contra la economía de los hogares, sino que es ilegal", remarcó. También se refirió al tema el presidente del bloque FPV, Luis Chesini: "Lamentablemente, el derecho a tener certeza sobre la legalidad de la ordenanza no obtuvo una pronta protección, como sucedió en otros distritos donde se concedieron las medidas cautelares. Pero habiendo expresado en el debate parlamentario todos los elementos que tiñen de inconstitucional a la tasa, y sin haber sido escuchados, estábamos preparados para que la terquedad del gobierno nos lleve a la última instancia. De modo que bienvenida sea esta oportunidad donde la Corte tendrá la responsabilidad de poner fin a la injusticia fiscal a la que estamos sometidos los campanenses debido al accionar del gobierno de Cambiemos".

Es por el pedido de inconstitucionalidad de la tasa a los combustibles. en el supremo tribunal bonaerense ya se tramitan demandas similares.





SOLEDAD CALLE Y LUIS CHESINI, REFERENTES DEL BLOQUE DE CONCEJALES PJ-FPV QUE IMPULSÓ LA PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA POR LA TASA VIAL.



Tasa Vial:

La Justicia local se declaró incompetente y deberá resolver la Suprema Corte de la Provincia

Inconstitucionalidad de la tasa a los combustibles

