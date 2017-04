El sábado a las 15.05 horas recibirá a Nueva Chicago, mientras que el miércoles 19 por la noche visitará a Argentinos Jrs en La Paternal. Nelson Sosa y Ramón Guaymas serán los árbitros de sendos encuentros. Luego de la derrota sufrida en Jujuy, en Villa Dálmine ya se trabaja con vistas a los próximos dos compromisos que tendrá el Violeta por el campeonato del Nacional B, los cuales ya tienen confirmados días, horarios y árbitros. En primera instancia, el equipo de Facundo Argüello recibirá a Nueva Chicago este sábado desde las 15.05 horas con arbitraje de Nelson Sosa y televisación de TyC Sports. Para este encuentro, el entrenador espera poder contar nuevamente con el marcador central Ariel Coronel, quien evoluciona favorablemente de su lesión muscular. En tanto, en el transcurso de la semana, también serán probados Lautaro Fórmica y Pablo Burzio, quienes dejaron atrás sendos desgarros y podrían ser alternativas para el DT. Además de la programación de la 27ª fecha, ayer en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se confirmó el calendario de la 28ª, la cual se jugará "entre semana". Entonces, el Violeta estará enfrentando a Argentinos Juniors el miércoles 19 desde las 21.05 horas con arbitraje de Ramón Guaymas y, nuevamente, televisación de TyC Sports. NACIONAL B - FECHA 27 VIERNES - 15.00 horas: Almagro vs Independiente Rivadavia / Darío Sandoval - 15.30 horas: Brown (A) vs Los Andes / Ariel Suárez - 20.00 horas: Central Córdoba vs Boca Unidos / Hernán Mastrángelo - 20.00 horas: Atlético Paraná vs Gimnasia (J) / Luis Lobo Medina - 21.05 horas: Crucero del Norte vs Chacarita (TV) / Pablo Dóvalo SÁBADO - 15.05 horas: Villa Dálmine vs Nueva Chicago (TV) / Nelson Sosa - 15.30 horas: All Boys vs Flandria / Ignacio Lupani - 15.35 horas: Ferro Carril Oeste vs Santamarina / Gerardo Méndez - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Instituto / Carlos Córdoba - 17.05 horas: Douglas Haig vs Argentinos Jrs (TV) / Alejandro Castro DOMINGO - 16.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Juventud Unida / Diego Ceballos LIBRE: San Martín de Tucumán. NACIONAL B - FECHA 28 MIÉRCOLES 19 - 15.30 horas: Flandria vs Ferro Carril Oeste / Paulo Vigliano - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Atlético Paraná / Pablo Echavarría - 16.00 horas: Gimnasia (J) vs Brown (A) / Darío Sandoval - 19.05 horas: Chacarita vs Estudiantes (SL) / Ariel Suárez - 20.30 horas: Santamarina vs Almagro / Ramiro López - 21.00 horas: Instituto vs Douglas Haig / Pablo Díaz - 21.05 horas: Argentinos Juniors vs Villa Dalmine / Ramón Guaymas - 21.30 horas: San Martín (T) vs Crucero Del Norte / Carlos Córdoba - 21.30 horas: Indep. Rivadavia vs Central Córdoba (SdE) / Pablo Dóvalo JUEVES 20 - 19.05 horas: Los Andes vs Guillermo Brown (PM) / Luis Álvarez - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs All Boys / Gerardo Méndez LIBRE: Boca Unidos

Villa Dálmine ya tiene programados sus próximos dos compromisos

