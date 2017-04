Alejandra Dip





Energía de canalización y autogeneración. Posibilidad de llegar hasta lo más alto, si es que te lo propones. Es cambio, es desapego absoluto. Energía fuerte, nada queda igual después que pasa la TORMENTA Tormenta, un sello azul, energía de transformación, en tono 11, que vibra para liberar todo aquello que no nos sirve. Trabajar el desapego, liberar el karma, equilibrar, desbloquear. Salirnos de esos patrones que nos desestabilizan y nos paralizan. Soltar, dejar fluir. Limpieza interna y externa hacia donde los hagamos extensivo, limpio todo lo que necesito limpiar, purifico mi entorno, libero mi cuerpo, mi casa, mi gente. Desarmar todos los circuitos densos, pesados, agobiantes. Desarticular todos los modelos obsoletos que tenemos en la mochila , pesan y no traen beneficios Es cambio, nuevos ciclos, el desapegar de todo lo vivido. ¡Ya fue! Esta energía nos va a proveer de la fuerza necesaria para poder salir airosos de esta Tormenta que nos augura sacudones fuertes y aunque tanta tempestad no nos deje claro el panorama, por momentos no vamos a saber en qué lugar estamos parados, igual será beneficioso. Es como sacarse la muela careada que duele, en el momento parece tremendo, pero después de extirpada, sentimos que es lo mejor que nos pudo pasar. Purificaremos lo que más nos cuesta y nos duele, lo que nos molesta. Esta es la energía del año en curso, lo que venimos viviendo desde el 26/7/16 Año veloz y fuerte, intensivo, año de cambios a nivel planetario, todo cambia, viene cambiando y todo falta, el ultimo tramo que es fuerte, sobre todo lo van a ser los últimos 26 días ¡No digas, que no te avise! Seamos juncos y hamaquémonos con la tormenta así quedamos de pie cuando salga el sol. Si rígido- quebras ¡Flexibiliza! Esto es valido para hoy día tormenta 11 y lo que queda de este año. Buen miércoles para todos!¡ yBrindo porque lo mejor este por venir! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Tormenta 11 - Energía del Miércoles 12/4/2017 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: