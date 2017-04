P U B L I C



Sin embargo, el ministro Bullrich salió al cruce de los gremios y afirmó que la adhesión a la medida de fuerza en todo el país "fue parcial". Los sindicatos docentes cumplieron ayer otro paro de actividades de 24 horas en todo el país, en rechazo al violento desalojo de la "carpa itinerante" que buscaron instalar frente al Congreso, y afirmaron que la medida tuvo un alto acatamiento, mientras que el Gobierno discrepó con esa visión y habló de una adhesión "parcial". De acuerdo al sindicato nacional UDA (Unión de Docentes Argentinos), que se plegó a la medida lanzada por el gremio mayoritario, CTERA, el acatamiento al paro tuvo un promedio a nivel nacional del "85 por ciento". En la provincia de Buenos Aires, según UDA, el acatamiento fue "del 90 por ciento", mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue del 95 por ciento, de acuerdo a UTE (Unión de Trabajadores de la Educación). No obstante, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, al ser consultado por los datos que manejaba sobre la adhesión a la huelga, sostuvo que hubo un "acatamiento parcial del paro, pero en general no ha tenido un alto impacto". El conflicto por el reclamo de la apertura de la paritaria nacional docente recrudeció luego de que el pasado domingo la policía reprimiera el intento de levantar una carpa en la Plaza del Congreso, lo cual derivó en esta nueva medida de fuerza, en momentos en que el apoyo a las huelgas dentro de los propios sindicatos de maestros había decaído, de acuerdo a relevamientos de los propios gremios. Mientras tanto, una delegación de docentes de SUTEBA de más de diez distritos se hizo presente en la Dirección de Negociaciones Colectivas y, según denunció, se encontró con las cortinas cerradas a pesar de que la reunión había sido pautada con anticipación. "Tenían un compromiso con los maestros, no puede ser que no nos atiendan. Vinimos a la Dirección General de Escuelas y también estaba toda vallada, con la guardia de Infantería que no nos permitían la entrada", señaló la Secretaria Gremial de Educación Superior de SUTEBA, Sandra Ramal. En la Plaza de Mayo, en tanto, docentes universitarios enrolados en la Asociación Gremial Docente (AGD) realizaron durante todo el día clases públicas alrededor de la Pirámide de Mayo en reclamo de un aumento al 18 por ciento que el Gobierno ofreció en las paritarias del sector.

