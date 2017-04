Puerto de Frutos: la jueza dictó una pre-cautelar

La medida está relacionada con la demanda iniciada por una de las cuatro areneras que operaba en el lugar. La medida es preservar dos silos y otros elementos de la arenera que aún permanecen en el predio. Se convocó a una audiencia para fin de mes. La jueza Mónica Ayerbe acaba de ordenar a la Municipalidad de Campana y a Siderca SAIC "que se abstengan de llevar a cabo actos que impliquen el perfeccionamiento de la permuta de inmuebles descripto como ‘canje de tierras’ entre ambas", y a Siderca SAIC que "adopte las medidas necesarias para resguardar las máquinas y estructuras metálicas (silos) de propiedad de la actora que se encuentran en el predio que la firma ocupa actualmente". La medida pre-cautelar dictada por la titular del Juzgado Nro. 1 en lo Contencioso y Administrativo de Campana, está relacionada con la demanda iniciada por una de las cuatro areneras que operaba en el Puerto de Frutos, solicitando a la Justicia un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Legítima y razonable Otra de las novedades de la causa es que las tres partes han sido citadas a una audiencia que tendrá lugar a fines de mes "a efectos que las demandadas brinden un amplio informe". Según surge del expediente, el nudo de la demanda se basa en que, como parte del acuerdo por el cual Siderca accedería al dominio del Puerto de Frutos a cambio de ceder la titularidad del estadio de Villa Dalmine a favor de la Municipalidad, ambos actores colaborarían con la arenera demandante en la mudanza y reinstalación de sus equipos en otro predio para continuar con su actividad comercial. "Cierto es –expresa la jueza en una de las fojas- que (tal como lo resalta la Municipalidad) dicho ‘canje de tierras’ no se vio formalizado ante el fracaso de aprobación del proyecto de ordenanza por parte del Honorable Concejo Deliberante, no obstante lo cual el ‘Mercado de Frutos’ fue igualmente ocupado por Siderca SAIC (previo contrato de cesión de uso precario), viéndose definitivamente desplazada de allí la Arenera. En este contexto, considero atendible la argumentación actoral acerca de la legítima y razonable expectativa que tanto la administración demandada (Municipalidad) como la nueva beneficiaria de un nuevo contrato administrativo de uso de predio (Siderca)" habrían generado en la arenera demandante. En tanto, fuentes del Ejecutivo local aclararon que la Municipalidad de Campana todavía no ha sido notificada respecto a esta medida firmada (ver imagen) por la jueza Mónica Ayerbe, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de la Departamental de Zárate-Campana.

LA MEDIDA FUE TOMADA POR LA DRA MÓNICA AYERBE, TITULAR DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.



Puerto de Frutos: la jueza dictó una pre-cautelar

