Oscar Etchart

Claro que también estoy triste. Por las provincias inundadas, por el odio entre hermanos, por los que no tienen pan en la mesa. Triste por los argentinos que desean la muerte de otro, por los analfabetos políticos que opinan de todo sin saber absolutamente nada, por Siria, porque los asesinos del mundo son los mismos y nosotros estamos cada vez más de rodillas ante ellos, pero, sobre todo, estoy triste porque el humano dejó de ser persona. Su comunicación es con teclados, su conocimiento es Google y para amar mejor se amplía la franja de sexshop, o ese ir a Miami o Chile con el bolso vacío tipo "La Salada". Es un viaje infantil, pero de disfrutar con el consumo de lo que venga porque está barato. Y yo no escapo de esas trampas, solo sé que la tengo clara, porque otro colectivo por Perón no pierdo. Estoy triste porque la TV agita, no entretiene, porque hoy la sociedad está integrada por hombres estúpidos que se la dan de sabios y como a veces no soy ni estúpido ni sabio, estoy muy triste como lo deben estar muchos que en serio vivimos de los valores aprendidos sin odios ni rechazos a lo diferente, sin absolutismos y sin necesidad de repetir como loros los valores de los que piensan por nosotros manipulándonos sin chequear la verdad del origen. En realidad estoy triste porque me niego a que colonicen mi libertad de pensar, total el voto ya se verá para quién y en su momento. Yo no vivo en campaña, vivo la vida y a ella no renunciaré hasta que Dios lo diga o hasta que ya no pueda sentirme orgulloso de ese olvidado todos nosotros, todo por nosotros, porque el de al lado existe.

Claro que también estoy triste

Por Oscar Etchart

