¿Puede ser que los argentinos no tengan memoria?

Julio N. Carreras

Durante la mayor cantidad de años que Dios me ha permitido vivir hasta la fecha, hubo una interminable secuencia de avatares políticos que llevaron a tener gobiernos, tanto democráticos como dictatoriales, tomando como clasificador para este reconocimiento, solo la vigencia o no de las instituciones democráticas, o sea el absoluto funcionamiento de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy estamos en un estado de derecho en base al cual, se debe considerar que es uno de los espacios en que se hace la historia, funcionando el sistema democrático determinado por nuestra Constitución, "Republicano, Representativo y Federal", elegido por los ciudadanos que tienen la facultad (derecho y obligación) de votar. Hasta aquí todo bien. Pero, aparece una duda. Hay grupos de ciudadanos que pareciera se olvidan que "emitieron" su voto libre y legalmente de acuerdo a lo que establece nuestra constitución y las leyes complementarias correspondientes. Según los últimos comicios, las actuales autoridades gubernamentales fueron las elegidas por el voto del pueblo de la Nación Argentina, en contra de todo deseo del grupo o grupos minoritarios que perdieron la elección. ¿Las boletas de quienes perdieron estaban en los lugares correspondientes donde se emitían los votos? SI. Entonces, si el pueblo eligió, porqué se trata de anarquizar el gobierno democrático? Alguna vez se escuchó, "conseguir el poder de cualquier forma, aún teniendo que usar el derecho de las armas". Idea mala y perniciosa. Dejando de lado el revisionismo histórico, vale recordar que San Martín no quiso desembarcar en Buenos Aires y retornó a Francia, por no tener que usar sus armas en una lucha fratricida. Se debe pensar que la mayoría de quienes son los mentores de la desobediencia no conocen la historia y solo actúan como se diría "por boca de ganso"? La violencia genera violencia. Se debe analizar: ¿quiénes son los responsables de generar violencia?; ¿quiénes son los responsables de generar la falta de respeto hacia las instituciones?; ¿quiénes son los responsables de generar la desobediencia indebida?. El poder se pierde o se gana en una elección. En el mundo en que vivimos, la violencia y la ley de la fuerza han quedado en el pasado. Si usted lector es uno de esos inadaptados, piense y razone que está gestando un ejemplo para sus hijos que si los quiere, tendría que revertir. El mensaje de hoy sería: "no hay que permitir que los lleven de las narices, no debe permitir que los consideren idiotas útiles". Julio N. Carreras / jnc44214@gmail.com

¿Puede ser que los argentinos no tengan memoria?

Por Julio N. Carreras

