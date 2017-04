La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Primera D:

ALEM E ITUZAINGÓ SIGUEN COMO LÍDERES El campeonato de la Primera D tiene dos líderes: Leandro N. Alem e Ituzaingó, que volvieron a sumar de a tres en esta fecha 21 y llegaron a 46 unidades. El equipo de General Rodríguez derrotó ayer 2-0 como visitante a Yupanqui, mientras que el León del Oeste había superado 1-0 a Deportivo Paraguayo el martes, también a domicilio. En la tercera posición aparece Atlas, que goleó 4-1 a Lamadrid y se mantuvo a cinco puntos de distancia de los líderes. El resto de los resultados de esta 21ª fecha, además de la caída de Puerto Nuevo ante Victoriano Arenas, fueron: Argentino de Rosario 1 - Lugano 0; Muñiz 1 - Claypole 1; Juventud Unida 2 - Liniers 2. En tanto, el encuentro entre Central Ballester y Centro Español, que había sido pautado para el domingo y que debió ser suspendido por las inclemencias climáticas, todavía no fue reprogramado dado que el "Canalla" se enfrentará hoy como local ante Argentino de Rosario en un encuentro pendiente de la 17ª fecha. Ayer perdió 3-1 como visitante frente a Victoriano Arenas. En seis presentaciones en este 2017, cosechó un empate y cinco derrotas. Puerto Nuevo sigue sin poder encontrar el rumbo en este 2017 que ha comenzado decididamente torcido para los dirigidos por Norberto Silvero: es que en seis presentaciones este año, todavía no ha podido cantar victoria y sólo ha cosechado un empate. El resto, todas derrotas, incluida la sufrida ayer en Valentín Alsina, donde perdió 3-1 como visitante frente a Victoriano Arenas. De esta manera, el Auriazul ha salido de los puestos de clasificación al Reducido, aunque todavía se encuentra "a tiro" de esa zona por el fallo contra Liniers que hizo retroceder a La Topadora hasta el fondo de la tabla y que le permitió al "Portuario" sumar dos unidades. Así, entonces, se encuentra a tres puntos de quienes comparten el octavo puesto, Claypole y Juventud Unida, su rival del próximo lunes. Ayer, tras un primer tiempo parejo, el equipo conducido por "Beto" Silvero quedó en desventaja en el tiempo adicionado de la primera parte, cuando Luciano Venturini logró bajar una pelota dentro del área para luego definir fuerte y cruzado ante un Berro que nada pudo hacer. Sin embargo, en el inicio del complemento, Puerto Nuevo iba a poder llegar al empate gracias al oportunismo de Tadeo MacIntyre, quien apareció justo para ganar un rebote dentro del área chica y empujar el balón al fondo de la red tras un gran cabezazo de Carlos Perrona en un córner. La igualdad se volvió a romper a los 30 minutos de ese segundo tiempo, cuando Lautaro Tula enganchó de primera un centro al corazón del área y encontró una floja respuesta de Berro, quien se arrojó abajo a su izquierda pero no pudo contener un remate que salió mordido. Luego, Silvero buscó con los ingresos de Godoy y Noir mayor profundidad para ir por el empate. Sin embargo, el cierre del partido iba a dejar un golazo del lateral Nicolás Blanco, quien desde la mitad de la cancha ubicó la pelota por sobre la humanidad de Berro para establecer el 3-1 final. Ahora, lo dicho: Puerto Nuevo recibirá el lunes a Juventud Unida en busca de un triunfo que necesita de manera urgente y que, a pesar de este mal inicio, podría ubicarlo en zona de Reducido. Y por qué no, podría transformarse también en ese punto de inflexión que el equipo está buscando. SÍNTESIS DEL PARTIDO VICTORIANO ARENAS (3): Leandro Romero; Nicolás Blanco, Luciano Venturini, Nicolás Radduso, Matías López; Nahuel Gomez, Cristian Medina, Jonathan Smith, Baki Mohammed; Lautaro Tula y Sergio Liparoti. DT: Sergio Geldstein. SUPLENTES: Lucas Véliz, Iván Boleggi, Oscar Fernández, Alejandro Viotti, Nicolás Echegaray, Ignacio Machiavello y Leonel Parraguez. PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Michel Gómez; Franco Colliard, Kevin Redondo, Gustavo Roldán, Michel Bustamante, Juan Peloso; y Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Luciano Pacheco, Maximiliano Díaz, Eliseo Aguirre, Luis Ibarra, Gastón Noir y Federico Godoy. GOLES: PT 46m Luciano Venturini (VA); ST 3m Tadeo MacIntyre (PN), 30m Lautaro Tula (VA) y 48m Nicolás Blanco (VA). CAMBIOS: ST 18m Parraguez x Medina (VA) y Díaz x Roldán (PN); 32m Machiavello x Gómez (VA), 34m Viotti x Mohammed (VA), 36m Godoy x Colliard (PN) y 38m Noir x Redondo (PN). AMONESTADOS: Venturini, Medina, Tula y Gómez (VA); Montiel y Bustamante (PN). CANCHA: Victoriano Arenas. ÁRBITRO: Sebastián Habib.

TADEO MACINTYRE MARCÓ EL TRANSITORIO 1-1 A LOS 3 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. FUE SU SEGUNDA CONQUISTA DEL AÑO, DADO QUE YA LE HABÍA CONVERTIDO A LAMADRID EN CAMPANA.

