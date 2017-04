La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Recolección de residuos: cronograma para este fin de semana largo







Agrotécnica Fueguina brindará el servicio de forma normal los días 13 y 15, en tanto que el viernes 14 no habrá recolección por el feriado del Viernes Santo. La recolección de residuos domiciliarios que presta la empresa Agrotécnica Fueguina en nuestra ciduad sufrirá modificaciones durante Semana Santa. Los días jueves 13 y sábado 15 la recolección se realizará normalmente, mientras que el viernes 14 (Viernes Santo) no habrá servicio. "Solicitamos a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días y horarios para evitar inconvenientes que repercutan en la limpieza de la ciudad", comentaron desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante esta modificación en el cronograma de recolección con motivo de celebrarse Semana Santa.

La empresa agrotecnica fueguina no brindará servicio el viernes santo.



Recolección de residuos: cronograma para este fin de semana largo

