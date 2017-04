La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Calendario Maya:

Sol 12 - Energía del 13/4/2017 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip











Sol rey de los caminos, siempre del lado de la humildad. Día de cambios meditados, de irradiar en plenitud todo lo que llevamos dentro. Amor incondicional. Maestría espiritual El Sol en el tono 12. El 12 es cooperación, servicio social, sin esperar a cambio. Sentirnos seguros y orgullosos de brindar ayuda al prójimo. Día para compartir, reunirse, colaborar, tender una mano al necesitado También tiene que ver con la familia, y con lo social. El 12 nos ayuda a sentirnos "parte", de todo, de la familia, del barrio, del país, de la tierra, de universo. SER ARTE Y PARTE. "ser" involucrarse, ocupar el espacio, no correrle la cola a la jeringa, "soy" y me hago cargo, no desentenderse de todo y patear la pelota afuera. Si hay guerras y hambre en el mundo yo tengo que ver con esto, soy parte de esto que sucede, no es el otro, el gobierno, el otro país, "somos", todos hacemos esta realidad. Más fácil es decir que hacer, El Sol la energía más alta de Tzolkin y nos exige estar a la altura. Es la conexión profunda con Dios y la conciencia amplificada. Muy intensa. Esta energía nos ilumina y nos pide atravesar el ego, vencerlo, ser sencillos, humildes, apagar el "yo" para ser nosotros, para estar en el otro, y poder llevarlo a lo concreto. No somos más espirituales por llevar túnica blanca y meditar, si después le damos vuelta la cara a la realidad del hambre y los pies descalzos y fríos. Sutilicemos lo denso y sensibilicémoslo, a tal punto que nos traspase y desde el optimismo accionemos y ayudemos, involucrémonos. Nos reflejamos, brillamos en el otro y así empieza el gran cambio necesario, ¡YO PONGO DE MI!¡ VOS PONES? Hoy los convoco y aliento a que hagan algo por otro aunque parezca mínimo, de pequeñas cosas esta hecho el mundo, una mano se suma a otra mano y así se construye algo grande. ¡Besos y abrazos a todos los corazones nobles que pueden sumar! IN LAK ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

