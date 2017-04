Cazador cuestionó a la Policía y la Justicia local por no asistir al Consejo Municipal de Seguridad

El concejal de Acción Comunal Primero Campana aseguró que sus ausencias reflejan "poco compromiso" para acabar con la problemática. "La idea original era generar herramientas de aplicación concreta, contando con información de todos los sectores, pero se ha desvirtuado a sesiones de charla que no producen nada", lamentó. "Inutil", "una verdadera pérdida de tiempo" y "la cabal demostración del poco compromiso que existe para acabar con la problemática": esas fueron algunas de las definiciones con las que el concejal Carlos Cazador se refirió al funcionamiento del Consejo de Seguridad Municipal, a cuya última reunión no concurrieron ni la Policía ni representantes de la Justicia. Ofuscado por lo que consideró "una falta de respeto que hace inútil a una entidad con apenas meses de vida", el edil de Primero Campana advirtió con no seguir prestándose a "a unas reuniones que parecen más una terapia de grupo o una charla de café que el desempeño de un órgano destinado a la generación de políticas públicas para la lucha contra la inseguridad". Al tiempo que aclaró que "esto no es una crítica al HCD o al Ejecutivo" porque "han puesto todo de sí para hacer despegar al Consejo", cuestionó a las fuerzas policiales y la Justicia local por no responder a las convocatorias emanadas por dicha entidad. "Las repetidas ausencias de estas dos fuerzas vivas es la cabal demostración del poco compromiso que existe para acabar con la problemática de la inseguridad", sostuvo Cazador. "El año pasado estuvo acá la fiscal general Maero, prometiéndonos estadísticas sobre causas abiertas por distintos delitos. ¡Todavía las estamos esperando!", afirmó. En ese sentido, aseguró que asistir hoy a las reuniones del Consejo son "una verdadera pérdida de tiempo, porque se termina fiscalizando lo que hace el Municipio cuando existen otras instancias para hacerlo, como el análisis de la Rendición de Cuentas o mediante la presentación de proyectos abordando el tema". "Me refiero a que la idea original de este cuerpo era generar herramientas de aplicación concreta, contando con información de todos los sectores involucrados, pero se ha desvirtuado a sesiones de charla que no producen nada", lamentó. "Lo próximo que haré es ir a los encuentros del Foro Municipal de Seguridad, donde entiendo que la Policía está yendo porque está obligada por ley. Intentaré hablar con ella y solicitarle su presencia de vuelta en el Consejo. Lo mismo intentaré con la Justicia local. Por más lucha que el Gobierno le esté dando a los delincuentes, de no comprometernos todos es una batalla pérdida", aseguró.

