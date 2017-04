La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Axel Cantlon: ”¿Qué pasa con la administración de los recursos para San Cayetano?”







El exconcejal mostró su preocupación por el uso del dinero público destinado a la megaobra anunciada el año pasado para dicho barrio. El referente de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, mostró su preocupación "por las demoras en la ejecución de obras prometidas para el barrio San Cayetano, siendo que el Ejecutivo ya tiene parte de los Fondos Nacionales hace mucho tiempo". "La rendición de cuentas de 2016 empieza a dar confirmaciones respecto a la falta de velocidad de la gestión del gobierno de Abella", aseguró. En ese sentido, señaló que el 15 de Julio de 2016 se firmó un convenio entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación y la Municipalidad de Campana para la ejecución de obras en el Barrio de San Cayetano por más de $70 millones de pesos. "Según los registros de la propia Municipalidad de Campana -dijo-, el 22 de agosto de 2016 se recibieron de Nación $18.218.207 correspondiente al primer desembolso pactado. Sin embargo, habiendo pasado casi 5 meses, al 31/12/2016 todavía había ´durmiendo´ en el banco $ 16.983.911, según consta en el propio balance presentado por la Municipalidad". Advirtió que la cláusula quinta del convenio firmado con Nación "comprometía a la Municipalidad a cumplir con una serie de requisitos y dar inicio a las obras en un plazo de 30 días, bajo riesgo de cancelación del financiamiento". "También se esperaban $21.861.849 adicionales antes del fin de 2016, que no llegaron en el tiempo estipulado", añadió. "Sería bueno que el Municipio explique las dificultades que está teniendo para poder llevar adelante las obras, porque desde nuestro espacio podemos colaborar para que el barrio San Cayetano tenga cumplidas las promesas realizadas a principios del año 2016", sostuvo Cantlon. "Todos sabemos que las necesidades son urgentes. Entonces, ¿por qué la gestión no responde con la velocidad que las urgencias requieren? ¿Qué pasa con la administración de los recursos para San Cayetano?", terminó cuestionando.

Según el referente de la UV Calixto Dellepiane, el municipio no ha utilizado en 2016 casi 17 millones de pesos destinados a las obras.



Axel Cantlon: ”¿Qué pasa con la administración de los recursos para San Cayetano?”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: