Moretti y Marchese llevan la permacultura a La Habana

Edición del jueves, 13/abr/2017







Hoy parten al Tercer Congreso Internacional sobre Agricultura Urbana y Suburbana Familiar donde presentarán herramientas agrícolas confeccionadas por ellos. La Facultad Regional Delta de la UTN financió los materiales. "Permacultura: utilización de herramientas eficientes a escala humana". Así se llama la ponencia del experto en Permacultura, Antonio "Fuego" Moretti, y el herrero Ricardo Marchese que fuera aceptada para ser presentada en el 3er. Congreso Internacional sobre Agricultura Urbana y Suburbana Familiar a realizarse en La Habana, del 18 al 21 de abril. Ambos vecinos de Campana, Moretti es conocido a nivel nacional e internacional por sus trabajos relacionados a la Permacultura, disciplina que articula varias ciencias procurando satisfacer las necesidades humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales; mientras que Marchese es un exquisito herrero artesanal, especializado en restauraciones. Ambos no sólo financian su viaje, sino que también invirtieron más de 200 horas hombre en confeccionar un Rastrillo con palanca, un Pala ciega de torque, una pala calada de torque , y una laya de torque, "todas –explica Moretti- herramientas alternativas que no sólo demandan menos esfuerzo físico al agricultor artesanal, sino que multipilica su productividad hasta por 8. Además, son eficientes a escala humana, porque su uso no implica la utilización de energía fósil. Están pensadas para agricultura familiar, urbana o suburbana". La UTN Regional Delta, donde Moretti es profesor, colaboró con el costo de los materiales, del kit a presentar en Cuba, que incluye también 4 cocinas tipo "Rocket" que funcionan con un alto grado de eficiencia a partir de la combustión de ramas o pequeños trozos de madera. "Con éste ya son 18 congresos donde tengo un espacio para difundir la Permacultura. En éste en particular, sin la colaboración de Ricardo, mi habría sido imposible", cierra Moretti.

El herrero Marchese confeccionó las herramientas en su taller.



Moretti y Marchese llevan la permacultura a La Habana

