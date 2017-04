La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Mundo Automotor:

Honda Motor de Argentina presenta el All New Fit, un modelo insignia a nivel mundial y con un diseño más elegante, moderno y deportivo. El modelo emblema de Honda que ha sabido establecerse en el mercado y convertirse en un clásico de la marca en Argentina, llega con su tercera generación. Icónico por su diseño, versatilidad, compacto y moderno, el All New Fit será comercializado en su versión EX-L que combina un motor 1.5L de 16 válvulas con distribución variable (i-Vtec), inyección directa y cuenta con 132 CV de potencia. La nueva estructura del motor DOHC VTEC - VTC permite lograr un alto desempeño y eficiencia durante su uso. En relación a la potencia máxima, alcanza 6600rpm, y posee un torque máximo de 15,8 kgf.m a 4600 rpm. Asimismo, dentro de las nuevas incorporaciones, se encuentra el nuevo diseño frontal de barra de torsión y, en el trasero, posee el formato tipo "H" que brinda al conductor una conducción estable, segura y confortable. Producido en México, el Honda Fit posee una nueva dirección EPS que desarrolla una elevada rigidez. Además, se destaca por la suspensión delantera tipo McPherson, Dirección Asistida Eléctrica (EPS) y tecnología Eco Assist, entre otras características. Se combina con caja automática de variador continuo (CVT), tecnología Paddle Shift y siete marchas simuladas, que permiten una conducción más divertida y deportiva. Entre sus principales características, cuenta con un espacio altamente eficiente con un increíble espacio interior único en su segmento, que ofrece una espaciosa y confortable comodidad tanto en los asientos delanteros como traseros. Al igual que las generaciones anteriores, ofrece el exclusivo sistema de asientos traseros "ULT" (UTILITY - LONG - TALL) que ofrece múltiples posiciones configurables según la necesidad de carga Además, el baúl brinda una capacidad de carga de 363 lts, la cual se puede llegar a expandir hasta 1.045 lts rebatiendo el respaldo de los asientos. Bajo un diseño original de Honda, utiliza el tanque de combustible en el centro, lo que permite alcanzar la mejor eficiencia en espacio de su clase. En relación a las características interiores, el New Fit posee materiales suaves al tacto, apliques en color plateado, tapizado revestido en cuero que aumentan la sensación de calidad,, control de velocidad crucero, y climatizador automático digital táctil. En términos de conectividad y tecnología, posee un sistema multimedia con pantalla color LCD de 5 pulgadas, cámara de estacionamiento trasera con tres ángulos de visión, Bluetooth, y el compensador de volumen sensible a la velocidad (SVC). Por el lado de seguridad, el nuevo Fit brinda ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™), Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD) y fijación de asientos para niños (ISOFIX), Airbags frontales, entre otras características. Disponible a partir del 28 de abril en todas las concesionarias oficiales Honda del país, se podrá optar por los colores White Orchid, Lunar Silver, Modern Steel, New Sporty Blue y Milano Red, a un precio sugerido de $385.000 pesos. Cabe destacar que el Honda Fit se identifica por ser un modelo comercializado en más de 160 países alrededor del mundo, con más de 76 millones de unidades vendidas mundialmente. Se trata de uno de los automóviles que alcanza la eficiencia máxima en cuanto espacio interior en cabina, dentro de un modelo tamaño subcompacto.



