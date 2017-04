La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/abr/2017 Semanario del Pescador:

En lo que respecta a la zona del Paraná Guazú y Paraná Bravo la semana estuvo un tanto inestable con respecto al tiempo y al pique. No obstante esto se dieron capturas de manduví tanto de flote como de fondo, muchas respuestas y capturas de armaditos chicos con algunos que promediaron los tres kilos. En cuanto a las bogas se lograron pocas capturas, pero de muy buenos portes, estando siempre presentes los bagres amarillos y blancos como así también pati. Por Berisso me comentan Ariel y Adrian que de a poco las bogas nos van dejando. O sea: podemos decir que están "en retirada" (ya fue refrescando el agua lo cual hace que a veces estén menos activas). Aún así algunas de las buenas siguen saliendo con portes que sorprenden. El pejerrey ya está firme: se los puede obtener y los portes son buenos. Reconquista Santa Fe. El amigo Carlos Tortul me dice que en este "lugar de ensueño para los amantes de la pesca deportiva", la pesca "se encuentra en un buen momento para los toros, ya que están en plena arribada y con mucha ganas de cazar, lo que hace que tengamos momentos muy buenos durante la jornada con varios piques y con algunas sorpresas que pueden ser un trofeo para contar durante varios años". Además, Carlos agregó: "La mejor pesca se logra con carnada debido a las condiciones del río y se pueden sacar ejemplares que van de los 3 a los 21 kilos y también más grandes; los dorados también están muy voraces, se pueden sacar algunos ejemplares de buen porte que están entre los 4 y los 12 kilos, pero debo aclarar que es por momentos y la mejor carnada es la morena grande, la que mejor resultado dio hasta ahora. También la variada tiene un lugar en estos momentos con gran cantidad de bagres amarillos y blancos de buenos portes, los manduva es otra de las especies que esta picando muy bien con ejemplares de hasta 4 kilos". Concordia. Desde esta localidad entrerriana, Cacho Toller me informa que sigue firme el pique de buenos dorados especialmente con carnada (morena), que "es el momento para ir a pescar a Concordia Dorados". Villa Paranacito. El amigo y guía Gustavo Ramondegui me cuenta: "A pesar de que estamos casi a fin de temporada y esperando los pejes continúa el buen pique de dorados, tarariras, paties chicos y medianos y como siempre cuando salgan los primeros pejes nos encontraremos como es habitual para hacer la primera nota en el Río Uruguay". Gualeguaychú. El amigo y guía Raúl Almeida comenta que el río está normal y la pesca ha mejorado. Todavía le están haciendo a la variada y esperando la llegada del "peje". Hay doradillos, paties, bogas, bagres, tarariras. Para final de la temporada ha mejorado el pique. Quiero dejar a todos nuestros seguidores unas muy felices pascuas de resurrección que Dios y la Santa Virgen María bendiga a cada uno de ustedes y a sus hogares. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas. Comunicate al (03489) 15-662887 y buscanos también en www.semanario pescador.com.ar

