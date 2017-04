La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Paritarias municipales: el gremio realizará asambleas el lunes y podría definir medidas de fuerza







Así lo informó tras la última reunión con el Ejecutivo. Desde el gremio consideran "insuficiente" la propuesta salarial. El lunes realizarán asambleas por sectores. Tras una tercera reunión paritaria en la que no hubo acuerdo, los trabajadores municipales se preparan para llevar a cabo este lunes en sus puestos de trabajo diversas asambleas para definir los pasos a seguir, no descartándose la toma de medidas de acción directa. De acuerdo al acta de la comisión paritaria difundida por el Sindicato de Trabajares Municipales de Campana (STMC) el pasado miércoles, durante el encuentro el Gobierno mantuvo la propuesta salarial anterior, la cual fue rechazada nuevamente por los representantes paritarios del gremio al considerarla "insuficiente". Por lo tanto, el STMC consideró "pertinente" la convocatoria a asambleas para "definir las medidas de acción directas a tomar de ahora en adelante, de mantenerse la postura del Ejecutivo, sin perjuicio de persistir el diálogo y la presente negociación paritaria". Además, el acta dejó constancia del pedido de información financiera municipal por parte del gremio con el objetivo constatar la solidez de la propuesta salarial oficial, algo a lo que el Gobierno se negó. "El Departamento Ejecutivo manifiesta que la información requerida es innecesaria a los fines de establecer el acuerdo paritario", volcó el acta. No obstante, los paritarios oficiales afirmaron que esos datos se encuentran "debidamente" publicados. El Gobierno y el STMC se sitúan así en las puertas de un nuevo conflicto, en consonancia con lo que está pasando en varios otros distritos bonaerenses. Desde La Plata, la presión de la gobernadora María Eugenia Vidal para mantener los techos paritarios en el orden del 18% endurece la postura de los municipios, a los que ya se les advirtió que no habrá fondos extras si exceden ese límite. Para marcar diferencias en un año electoral, jefes comunales peronistas acordaron subas por arriba de esa cifra. Los kirchneristas Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), autorizaron un aumento del 30 por ciento. Sus pares del Grupo Esmeralda también otorgaron incrementos ubicados en esa línea porcentual. En Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray ofreció un aumento del 36 por ciento; en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde subió un 25%; en Almirante Brown, Mariano Cascallares aumentó un 24% y en General San Martín, Martín Katopodis, un 25%. En contraposición, la mayoría de las intendencias de Cambiemos se ajustaron al mandato provincial, aunque hubo algunas excepciones, como el caso de Quilmes, donde el intendente PRO Martiniano Molina elevó esta cifra al 26%. En la previa al comienzo de las negociaciones paritarias con el Gobierno de Abella, el STMC había adelantado su postura de no negociar subas para este 2017 sin antes pactar un resarcimiento por la pérdida del poder adquisitivo del año anterior. Y si bien desde un principio la negociación se preveía difícil, el gremio había visto con buenos ojos la recomposición del equipo paritario oficial, en el que Abella decidió cambiar al 80% de sus integrantes, permaneciendo solo la directora de Personal, Claudia Ravera. Entusiasmo inicial que ahora parece diluido.

YA SE REALIZARON TRES REUNIONES. SIN EMBARGO, NO TRASCENDIERON NÚMEROS DE LA NEGOCIACIÓN.

ANTE EL ESTANCAMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES, EL GREMIO YA HABÍA DECLARADO QUE SE MANTENÍA EN ALERTA Y MOVILIZACIÓN LA SEMANA PASADA.



