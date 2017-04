La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Villa Dálmine recibe a Nueva Chicago en busca de un punto de inflexión









LA 27 EMPEZÓ AYER La 27ª fecha del campeonato del Nacional B comenzó ayer con cinco partidos. La jornada se abrió con el empate 1-1 entre Brown de Adrogué y Los Andes, que alcanzó al igualdad en el final del cotejo por intermedio de Andrés Vombergar. En tanto, Almagro e Independiente Rivadavia igualaron sin goles en Villa Raffo. Además, anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Central Córdoba vs Boca Unidos; Atlético Paraná vs Gimnasia (J) y Crucero del Norte vs Chacarita. Hoy, además de Villa Dálmine vs Nueva Chicago, también jugarán: All Boys vs Flandria (15.30), Ferro Carril Oeste vs Santamarina (15.35), Estudiantes de San Luis vs Instituto (17.00) y Douglas Haig vs Argentinos Jrs (17.05). En tanto, la fecha se cerrará mañana domingo desde las 16 horas con el choque entre Guillermo Brown (PM) y Juventud Unida (G). Luego del mal paso por Jujuy, el Violeta tendrá esta tarde la oportunidad de recuperarse ante el Torito de Mataderos. Coronel, Fórmica y Mazzocchi vuelven al once titular. El encuentro comienza 15.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Un punto de inflexión. Eso buscará Villa Dálmine esta tarde frente a Nueva Chicago por la 27ª fecha del campeonato del Nacional B. Es que el Violeta no atraviesa un buen momento y la victoria lograda ante Los Andes en su última presentación como local no encontró continuidad en Jujuy, donde cayó sin atenuantes ante Gimnasia. Por eso, además del resultado positivo, los dirigidos por Facundo Argüello también tratarán de cambiar la imagen y mejorar desde lo individual y lo colectivo para intentar enderezar el rumbo de un arranque de año que no fue el esperado. El encuentro, que será arbitrado por Nelson Sosa, comenzará a las 15.05 horas (con televisación de TyC Sports) y se disputará en el estadio de Mitre y Puccini, que en el banco de suplentes visitantes tendrá ni más ni menos que a Sergio Rondina como condimento especial (ver aparte). Para recibir al Torito de Mataderos, el entrenador Facundo Argüello (de pasado en la institución Verdinegra) realizará tres modificaciones. Dos de ellas son regresos, porque los defensores Ariel Coronel y Lautaro Fórmica se recuperaron de sus lesiones y serán titulares esta tarde. Coronel recuperará el lugar que ocupó Ángel Alonso en Jujuy, mientras que el "Laucha" (que todavía no jugó en este 2017) ingresará como lateral izquierdo, su posición natural. Sin embargo, la vuelta de Fórmica no postergará a Luciano Recalde, quien se moverá también hacia su posición natural, la de segundo marcador central, relegando al banco de suplentes a Rubén Zamponi. La tercera variante que realizará Argüello será en ofensiva: el juvenil Juan Manuel Mazzocchi estará desde el arranque en el lugar del cordobés Lucas Favalli. Así, el entrenador presentaría esta tarde a Fernando Otarola en el arco; luego, una línea de cuatro defensores (Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde y Lautaro Fórmica); más adelante, tres volantes centrales (Fabrizio Palma, Horacio Falcón y Federico Recalde), un mediocampista ofensivo (Pablo Ruiz) y dos delanteros (Ezequiel Cérica y Juan Manuel Mazzocchi). Entonces, el dibujo táctico podría variar de acuerdo a las situaciones que entregue el encuentro (podría ser 4-5-1 como en Jujuy si Mazzocchi se retrasa por derecha; o 4-3-1-2 o 4-3-3, según la posición que ocupe Ruiz). Por su parte, Nueva Chicago se encuentra peleando en la parte alta de la tabla y necesita los tres puntos para acercarse a los líderes, tras perder terreno en las últimas tres fechas. Es que luego de comenzar con tres victorias consecutivas, el ciclo Rondina frenó su andar con empates frente a Crucero del Norte y Estudiantes (SL) y derrota en la última jornada ante Douglas Haig en Mataderos. Y con respecto al equipo que jugó ese partido frente al elenco de Pergamino, el "Huevo" Rondina realizará tres cambios: Paschetta, Cardozo y Juárez por Sainz, Monteagudo y "Gomito" Gómez respectivamente. Por lo tanto, hoy formaría con Alejandro Sánchez; Gonzalo Vivas, Nicolás Ayr, Tomás Paschetta, Marcelo Cardozo; Federico Fattori, Matías Vera, Axel Juárez; Maximiliano Brito, Alejandro Melo y Luciano Nequecaur. La nómina de convocados se completa con Alan Minaglia, Norberto Palmieri, Adrián González, Facundo Mater, Fernando Valenzuela, Alexis Vázquez, Christian Gómez y Facundo Pumpido.

PABLO RUIZ, UNO DE LOS JUGADORES MÁS REGULARES QUE HA TENIDO VILLA DÁLMINE EN ESTE IRREGULAR ARRANQUE DE AÑO. RONDINA VUELVE A CAMPANA Con la llegada a Campana de Nueva Chicago, Sergio Rondina arribará también nuevamente a la ciudad. "El Huevo" tendrá su primera vez oficial como DT visitante en Mitre y Puccini después de aquel inolvidable ascenso al Nacional B en diciembre de 2014 y la gran campaña realizada en 2015 en la segunda división del fútbol argentino. Es que tras dejar al Violeta pasó a dirigir Arsenal de Sarandí, equipo con el que disputó un amistoso de pretemporada en Campana en 2016. VILLA DÁLMINE vs NUEVA CHICAGO: EL HISTORIAL Como local, el Violeta suma nueve partidos sin victorias ante el Torito de Mataderos. El último triunfo en Campana fue el 4 de mayo de 1985. Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36: En 35 partidos, Villa Dálmine ganó 7 veces, Nueva Chicago logró 14 victorias y empataron en 14 ocasiones. Villa Dálmine convirtió 35 goles, en tanto que Nueva Chicago marcó 48. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 17 veces. Villa Dálmine ganó 3 juegos ( 18 goles), Chicago ganó 3 partidos (21 goles) y empataron 11 veces. COMO LOCAL NUEVA CHICAGO: jugaron 18 veces. Chicago ganó 11 encuentros ( 27 goles), Villa Dálmine ganó 4 (17 goles) e igualaron 3 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el lunes 14 de octubre de 2013, por la 13ª fecha del Campeonato de Primera B 2013/14: Villa Dálmine 1 (Raúl Pérez) - Nueva Chicago 1 (Nicolás Sainz). Arbitraje de Julio Barraza. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Fue el 25 de octubre del año pasado, por la 4ª fecha del actual campeonato: Nueva Chicago 3 (Marcelo Cardozo, Luciano Nequecaur y Marcos Aguirre) - Villa Dálmine 1 (Norberto Palmieri en contra). APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 9 partidos sin ganar frente a Nueva Chicago, con 4 empates y 5 derrotas. Como local, 6 encuentros sin triunfos, con 5 empates y 1 derrota. La última victoria en Campana data del sábado 4 de mayo de 1985, por la 10ª fecha de la Primera "B". Fue por 3 a 1 con goles de Francisco Ramón Portillo y Germán Panichelli (2), descontando Alfredo Rifourcat para el Verdinegro. Como visitante, el Violeta suma 5 derrotas consecutivas. El último triunfo en Mataderos fue el miércoles 19 de Octubre de 1988, por la 13ª fecha del Campeonato de Primera B 1988/89, por 1 a 0 con un gol señalado por Jorge Ramírez. En esa temporada, Villa Dálmine lograría su primer ascenso al Nacional B.

Villa Dálmine recibe a Nueva Chicago en busca de un punto de inflexión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: