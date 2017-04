La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Un mundo digital que continúa creciendo







A través del tiempo, el progreso de la tecnología va generando cambios en la sociedad que impacta directamente en las costumbres y preferencias de los lectores, quienes se ven motivados a informarse por diferentes medios. En ese contexto, no es que el tradicional soporte de papel vaya a quedar de lado sino que los contenidos y la información han tomado dimensiones diferentes; la inmediatez de los portales digitales es una de ellas, el tiempo juega un papel determinante con la publicación de adelantos o el goteo de información en las redes sociales, que en muchos casos conformarán buena parte de las noticias al día siguiente en el diario de papel. Si bien La Auténtica Defensa existe en formato digital desde hace más de 15 años, y se publica en las redes sociales desde hace más de 5 años, no fue hasta enero de 2016 cuando en el seno de La Auténtica Defensa se tomó la decisión de crear lo que se denomina un "ecosistema digital"; mismo que integra hasta la fecha los portales LAD.fm, CampanaINFO.com, y otros que están en proceso de elaboración, y próximos a publicarse. La masiva utilización de las redes sociales por parte de nuestros vecinos, nos va demostrando a diario la evolución natural a la que debemos atender, un mundo digital y dinámico donde los lectores demandan cada vez mayor atención, siendo nuestro principal objetivo el atender a todas las inquietudes que nos presentan, para que esta evolución se lleve a cabo en beneficio del conjunto de nuestra comunidad. El contenido del portal LAD.fm abarca una amplia variedad de temas que rondan la gama de espectáculos y ocio, pero se buscó exceder esta temática y ampliar hacia otros contenidos de interés general como Solidaridad e Integración Social, Ciencia y Vida, Cine y Teatro, Agenda Cultural, Recreación y Turismo, Salud y Bienestar, Moda y Belleza, Recetas y Cocina; entre otras. Por su parte CampanaINFO se orienta a la actividad que acontece en la calle y la vía pública en general, como accidentes, quejas vecinales, opiniones, y noticias al instante. Un ecosistema digital con sitios web de diferentes temáticas conlleva el desafío de distribuir las noticias en los diferentes portales, de modo que el lector encuentra canales de información a los que seguir, de acuerdo a gustos e intereses. La creación de cada uno de los portales, o sitios web, que integran nuestro ecosistema, implica mucho trabajo intelectual, tiempo, esfuerzo, creatividad, conocimiento técnico, constancia, así como el empleo de tecnologías avanzadas y periodistas entrenados y dedicados full time a la tarea de informar. Es nuestro desafío mantener vivo el objetivo de evolucionar en este mundo dominado por Internet, la información digital, los portales web, las aplicaciones móviles, las redes sociales, etc.; y combinar todo ello con nuestra tradicional edición de papel. Creemos que lo estamos logrando, tenemos identificados ambos mundos, con expertos en cada uno de ellos que debaten constantemente sobre la mejor forma de integración y evolución, teniendo en cuenta siempre el contexto amplio de vecinos, lectores, anunciantes, instituciones, y diferentes medios de comunicación de la ciudad.. Nuestro avance hacia la consolidación del proyecto Ecosistema Digital, pretende ser colaborativo y que revolucione desde lo tecnológico la comunicación de la ciudad; manteniendo siempre como objetivo los valores inalterables que hacen a nuestra esencia periodística: Honestidad Intelectual, Seriedad, Compromiso Social y Respeto.



Un mundo digital que continúa creciendo

