El Viento es el verbo, la palabra, el aire, lo sutil, genera movimientos y cambio. Es la idea lo profundo. Tiene como misión expresar y comunicar un mensaje. Trecena u Onda Encantada del Viento. Hoy comienza esta nueva trecena y en estos 13 días las energías están dispuestas para hacer el aprendizaje que el Viento nos marca. El tono 1,nos marca el objetivo o la meta, saber hacia dónde nos dirigimos. Hoy es portal cósmico, lo que potencia el propósito a cumplir en estos días, trece veces. El Viento es refinador, elige con que se queda y con que no, viene a comunicar, aprender a elegir las palabras con las que nos expresaremos, la palabra justa en el momento justo a la persona indicada, también entablar una fluida comunicación con nuestro interior, interconectados mente, cuerpo, alma. No hablar por hablar, no tragarse las palabras, es saber escuchar y saber trasmitir. Es conexión, armar redes, claridad, transparencia. Es el aire justo que necesitamos, un refrescarse, renovarse. Refrescar pensamientos.(no es lo mismo refrescarse que congelarse, jaaaja) Ojo con esta energía mal canalizada, nos puede poner verborrágicos, incoherentes entre lo que decimos y hacemos, muy mentales, o incomunicados, ahogándonos en nuestras propias palabras contenidas o diciendo cosas de las cuales después podemos arrepentirnos. Hoy y durante estos 13 día tenemos la posibilidad de comunicarnos desde el corazón, abiertamente, sinceramente, Hablar con el corazón en la mano, el sentir a flor de piel. ¡Piel de gallina en nuestro cuerpo! Hay aires de renovación! ¡Feliz Sábado para todos y buen finde largo! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

