José Abel Perdomo

El domingo 9 el presidente Mauricio Macri ya sabía que la inflación de marzo es de 2,4% y por lo tanto, la del primer trimestre es de 6,3%. Si este aumento de precios del primer trimestre se mantuviera en lo que resta del año llegaríamos a fin de 2017 con una inflación de 27,7%, muy lejos del 17% que pronostica el gobierno y de su ilusión de haberla domado. Cuando, erróneamente, el gobierno pensaba haber derrotado definitivamente a los docentes, se encuentra con una nueva carpa en la Plaza de los Dos Congresos, aunque ahora se trata de una instalación, la Escuela Pública Itinerante. Dicen los que conocen de intrigas palaciegas que Mauricio Macri habría dicho que él no era Menem y que no le iban a poner una nueva carpa. El presidente hacía referencia a lo ocurrido hace 20 años, precisamente el 2 de abril de 1997, cuando los docentes instalaron la recordada Carpa Blanca en la misma Plaza de los Dos Congresos que se mantuvo durante 1003 días y recibió casi 3 millones de visitantes. Eran tiempos del presidente Carlos Saúl Menem y sus ministros Roque Fernández de economía y Susana Decibe de educación, quienes creían que podían doblegar a los docentes cumpliendo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de reducir los montos de la inversión en la escuela pública, principalmente lo referido a sueldos. Como se ve, en un contexto muy similar al actual. El gobierno reaccionó de la peor manera reprimiendo ferozmente a los docentes que estaban armando la estructura tubular de la Escuela Pública Itinerante. Este uso desmesurado de la violencia institucional con excusas burocráticas, teniendo en cuenta que no se entorpecía en lo más mínimo la circulación de personas y vehículos y no afeaba la plaza si no que por el contrario la embellecía, provocó la inmediata reacción indignada de la mayoría de la población lo que obligó a dar marcha atrás y permitir el armado de la instalación. Parece ser que la ilegalidad duró apenas unas pocas horas. Otro "si pasa, pasa". Una salvajada. La imaginación de la extravagante Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bulrich no tiene límite. Para tratar de justificar la golpiza que sus subordinados le propinaron a los docentes dijo que las víctimas pateaban los tobillos de los victimarios y que las imágenes no permitieron ver tan abajo. Fue también vergonzoso el rol de los medios adictos al gobierno. No sólo no mostraron lo sucedido en la plaza sino que trataron por todos los medios de justificar la represión estigmatizando a los docentes, negando incluso su condición de tales. El actual rebrote inflacionario torna ridículo el aumento del 19% ofrecido por la gobernadora María Eugenia Vidal a los docentes de la Provincia de Buenos Aires, máxime que varias provincias están cerrando sus paritarias docentes con aumentos muy superiores, tal es el caso de la Provincia de Neuquén que otorgó un incremento del 30% y una suma fija de 6.000 pesos, por citar el más reciente. Los docentes de la Carpa Blanca tuvieron que esperar la llegada de la Alianza para que se atiendan sus reclamos. Esperemos que esta vez no haya que esperar al próximo gobierno.

Carpas

Por José Abel Perdomo

